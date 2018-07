Amerikansk Kina-chef advarer mod Trumps toldkrig

En toldkrig med Kina får konsekvenser for fire ud af fem amerikanske virksomheder i Kina, advarer den amerikanske handelskammerchef i Kina. Om få uger kan USA lægge ekstra told på varer for 200 mia. dollars.

Lige nu går det fint for amerikanske virksomheder i Kina, men det kan hurtigt ændre sig, hvis Kongressen inden for de kommende uger siger god for præsident Donald Trumps plan om at lægge en højere told på kinesisk import for ca. 200 mia. dollars.

Faktisk vil det få store konsekvenser for fire ud af fem af de 900 virksomheder, der er medlemmer af det amerikanske handelskammer i Kina.

Sådan lyder advarslen fra formanden for handelskammeret i Kina, William Zarit, i et tv-interview med Bloomberg.

»Men derudover vil mange tredjelandes virksomheder bliver ramt, fordi de er en del af leverandørkæden,« forklarer han.



Tolden på varer for 200 mia. dollars er anden bølge på den første omgang, som var udvalgte varegrupper for 50 mia. dollars i juni, om end den ikke er fuldt indfaset.

Kina er med et handelsoverskud på 335 mia. dollars for både varer og tjenester USA's klart største handelsunderskud.

Da den kinesiske import af amerikanske varer "kun" er på ca. 170 mia. dollars, kan Kina ikke svarer igen en-til-en. Der er dog andre veje for et modsvar, frygter William Zarit, der peger på øget bureaukrati fra de kinesiske myndigheder.

»Vi har ikke set en stigning i det endnu, men det kan være overraskende besøg hos virksomheder for at se, at alt er, som det skal være. Det kan også være skatterevision eller langsom sagsbehandling. Det ser vi hele tiden, men der er ikke sket en stigning,« siger han.

Ifølge Zarit kan han i sin over 30 år lange karriere, hvor han har haft med Kina at gøre, ikke huske et tidspunkt, hvor forholdet har været så dårligt. Og det er et problem i Kina, hvor meget virksomhedsdrift i høj grad er afhængig af et godt forhold på magthaverniveau.

Derfor er mange virksomheder også begyndt at sætte fart på at få andre løsninger på plads, så deres forsyningslinjer ikke bryder sammen under en mulig handelskrig.