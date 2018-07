Det indenlandske bilsalg i Storbritannien er styrtdykket, investeringer ligeså, og hvis brexit-forhandlinger ender uden en aftale, vil stigende toldsatser smadre resten, advarer den britiske bilbranche.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. Her var han frem til 2006, hvor han skiftede side og blev presserådgiver i landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri. 3,5 år senere gik turen til Copenhagen Capacity som presseansvarlig, og i 2011 begyndte han på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Den faglige interesse er arbejdsmarkedet, lønmodtagere, virksomheder og politik. Han er forfatter til en portrætbog om Morten Messerschmidt, og var det ikke for to mindre døtre, ville der blive brugt mere tid på Københavns fodboldbaner, USA-rejser og skiferier. I stedet råber han jævnligt ad fjernsynet.

De hårdt prøvede mennesker i den britiske bilindustri advarer nu regeringen om de katastrofale følger, det ifølge dem vil få, hvis brexit-forhandlingerne ender uden resultat.



Både den britiske premierminister Theresa May og nyudnævnte udenrigsminister Jeremy Hunt har de seneste dage understreget muligheden for, at det kan ende uden en aftale, hvis ikke EU indtager en mere »pragmatisk og fornuftig tilgang« til forhandlingerne.

Men det vil være en katastrofe, lyder det fra den britiske bilbranche.

Det skriver Reuters.

»Ingen aftale er bare ikke en mulighed. Det vil være ødelæggende for industrien ikke bare i Storbritannien, men også i Europa,« sagde Mike Hawes, adm. direktør for Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), da han tirsdag kom med en halvårsstatus på den britiske bilproduktion.



Ifølge Hawes er bilproducenterne bekymrede for den manglende klarhed om Storbritanniens udtræden af EU, og ender det uden en aftale, vil det i stedet være World Trade Organizations (WTO) regler, der gælder, og så kan det ende med toldsatser på eksporten til EU på 10 pct.

Bilproduktionen er en af de sidste store produktionsområder, der beskæftiger 850.000 ansatte og har en årlig omsætning på 110 mia. dollars, svarende til over 700 mia. kr.

En stor del af branchen er ejet af udenlandske selskaber, og der har været kraftige opfordringer fra både Toyota, BMW og Ford om at sikre, at import og eksport af biler til Storbritannien kan fortsætte uhindret efter marts næste år, hvor brexit gennemføres – med eller uden en aftale.

Og noget tyder på, at bilbranchen allerede har det svært. Tirsdag skrev BBC Business på baggrund af samme møde hos SMMT, at produktionen er faldet med 5,5 pct. i juni, primært takket være et fald på 47 pct. i produktionen til det indenlandske marked. Over 80 pct. af produktionen bliver eksporteret, hvilket stigende toldsatser vil være ødelæggende for, også selvom produktionen i første halvår af 2018 "kun" er faldet med 3,3 pct. Det skyldes dog alene eksporten, da salget i Storbritannien har været »skuffende«.

BBC skrev i sidste måned, at investeringer i modeller og fabrikker i årets første seks måneder faldt til 347,3 mio. pund (lige omkring 3 mia. kr.) fra 647 mio. pund for første halvår sidste år. Det var ifølge SSMT det laveste beløb siden finanskrisen.