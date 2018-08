Nogle europæiske banker kan blive ramt af krisen i Tyrkiet, som også kan sprede sig til emerging markets, vurderer kapitalforvalteren Formuepleje. Danske Bank tvivler på det sidste.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Tyrkiet er havnet i en alvorlig krise med en aftagende vækst, en stigende inflation og en reel valutakrise.

Sådan lyder vurderingen fra kapitalforvalteren Formuepleje, som påpeger, at krisen kan sprede sig til de øvrige emerging markets, ligesom nogle europæiske banker kan blive ramt. De europæiske aktiemarkeder dykkede da også fredag på grund af den negative udvikling i Tyrkiet.

»Løsningen er formentlig en ganske kraftig rentestigning eller kapitalrestriktioner for at forsøge at dæmme op for den valutasvækkelse, vi har set. Bagsiden af det er, at det risikerer at ramme væksten yderligere, så det er ikke uden omkostninger, hvis man gør det. Omvendt kan man ikke stiltiende se til den udvikling, der er nu,« siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg i Formuepleje.

Den tyrkiske valuta, liraen, har været under et voldsomt pres hele fredagen, fordi Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, har valgt at tage en åbenlys konfrontation med USA i den eskalerende handelskonflikt.

Efter endnu et voldsomt dyk fredag har liraen i år tabt godt 36 pct. i forhold til dollaren, påpeger Danske Bank i en kommentar.

Storbanken tror mere på kapitalrestriktioner end på rentestigninger.

»Det er usandsynligt, men kan næppe udelukkes, at centralbanken pludselig hæver renten. Vi anser det dog som sandsynligt, at Tyrkiet indfører en form for kapitalkontrol. Det kunne godt ske henover weekenden eller i løbet af næste uge, hvis det kraftige fald fortsætter i liraen,« skriver chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen fra Danske Bank.

Storbanken vurderer, at krisen ikke vil sprede sig.

»Det store spørgsmål er lige nu, om valutakrisen breder sig som en steppebrand eller isoleres hos Tyrkiet. Vi tror på det sidste. Uroen giver næppe anledning til en bredere krise i andre emerging markets,« skriver Jakob Ekholdt Christensen.

Den vurdering deler Formuepleje ikke ubetinget.

»I øjeblikket er problemet isoleret til Tyrkiet og relaterer sig til tyrkisk økonomi, men det kan godt sprede sig. Tyrkiet er jo en del af emerging markets, som har oplevet modvind primært som resultat af en generel vækstopbremsning, men også på grund af en strammere amerikansk pengepolitik, der styrker dollaren over for tyrkiske lira og andre valutaer i emerging markets-lande,« påpeger Otto Friedrichsen.

Krisen har også trukket spor til Europa, hvor aktierne i løbet af fredagen faldt med 1,5 pct., mens bankaktierne var nede med godt 3 pct.

»De europæiske banker kan i varierende omfang have kapital i klemme. Det gør sig især gældende for BBVA, Unicredit og BNP, som er nogle af de banker, som Den Europæiske Centralbank har udtrykt bekymring over, fordi de er stærkt eksponeret i Tyrkiet og derfor kan rammes af en valutasvækkelse på over en tredjedel siden årets begyndelse, som har været tilfældet i Tyrkiet,« siger Otto Friedrichsen.