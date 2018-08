Lirakrisen eskalerer: Tyrkiet løfter importtolden på varer fra USA til 140 pct.

Kraftig modreaktion over for amerikanske sanktioner mod to ministre og fordobling af særtolden på stål og aluminium.

Tyrkiet har onsdag morgen optrappet det spændte forhold til USA.

Med omgående virkning øges tolden på personbiler, alkohol, cigaretter, kosmetik, ris og kul, der importeres fra USA.

Reaktionen i de finansielle markeder har været et nyt fald i kursen på tyrkiske lira.

På amerikansk-produceret alkohol er importtolden nu 140 pct., mens den for personbiler og cigaretter er på henholdsvis 120 pct. og 60 pct.

Der er ifølge regeringen i Ankara tale om en modreaktion på USA's beslutning om at indføre sanktioner mod justitsminister Abdulhamit Gul og indenrigsminister Suleyman Soylu. I praksis har de to ministre fået indefrosset al fast ejendom og andre aktiver, som de måtte have i USA.

Sanktionerne er reaktionen på, at Tyrkiet har afvist at løslade den amerikanske, protestantiske præst Andrew Brunson fra North Carolina, der siden oktober 2016 har været fængslet på anklager om terror og spionage.

Foruden sanktionerne har præsident Donald Trump besluttet at fordoble særtolden på stål og aluminium fra Tyrkiet for at eliminere den konkurrencefordel, som Tyrkiet har opnået i kraft af, at tyrkiske lira alene i år er faldet med mere end 40 pct. over for den amerikanske dollar.

»Beslutningen om at øge importtolden på udvalgte varer fra USA sker efter princippet om reciprocitet og som gengældelse for USA's bevidste økonomiske angreb på Tyrkiet,« siger vicepremierminister Fuat Oktay onsdag morgen i en erklæring.

»Præsident Erdoğans tale tirsdag rummede ikke meget nyt ud over en opfordring til forbrugerboykot af amerikanske varer, og for tiden er intet nyt godt nyt,« forklarer analytiker Aila Mihr, Danske Bank og fortsætter:

»Det er stadig for tidligt at betragte den tyrkiske krise for overstået, da Tyrkiet fortsat er i en finansielt svag position, og da de fundamentale og diplomatiske forhold endnu ikke er løst.«

Præsident Recep Tayyip Erdoğan har ikke forklaret nærmere, om opfordringen til en forbrugerboykot af amerikanske varer blot skal opfattes som et retorisk greb, eller om der vil blive lagt politisk vægt bag, som tilfældet er med den markante forøgelse af importtolden.

I forvejen har lirakursfaldet gjort amerikanske varer så dyre for de tyrkiske forbrugere og virksomheder, at det er tvivlsomt, om de overhovedet vil kunne sælges.

De finansielle markeder er nu gået i venteposition for at se, hvordan USA vil reagere på Tyrkiets beslutning om at ramme amerikanske varer.

Umiddelbart står USA i en svagere position end mange andre steder i verden, da Tyrkiet er blandt de få lande, hvor USA gennem årene har haft overskud på samhandelen.

Konkurrencefordelen er forsvundet med devalueringen af tyrkiske lira og yderligere svækket af Tyrkiets dårligere økonomiske situation.

I 2017 var der så godt som balance i samhandelen mellem de to Nato-allierede.