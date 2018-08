Ruslands centralbank skærer båndene til USA: Køber tonsvis af guld og sælger amerikansk gæld

Der bliver købt guld i store mængder i den russiske centralbank, mens USA’s gæld omvendt bliver afskibet i en vældig fart. Dermed lægger Rusland afstand til dollaren.

I maj måned var det 20 tons. I juni 17. Og i juli blev der indkøbt hele 29 tons guld.

Den russiske centralbank har i løbet af foråret og sommeren været i gang med en større udskiftning. Ind er kommet lastbil efter lastbil med det ædle metal. Imens bliver værdipapirerne med en andel af USA’s enorme udenlandsgæld solgt. Det skriver CNN.

Mellem marts og maj måned faldt centralbankens beholdning af USA-gæld med 84 pct. ned til 96 mia. kr. I månederne efter købte Rusland så guld i store portioner, så der nu er for 488 mia. kr. guld i centralbankens beholdning.

Udskiftningen er næppe tilfældig, og centralbanken selv forklarer, at man ønsker færre aktiver bundet op på USA. Dollaren er blevet et risikabelt værktøj for betalinger, har Ruslands finansminister Anton Siluanov sagt.

Analytikere vurderer også, at Rusland har en helt klar strategi om at begrænse afhængigheden af amerikanske dollars, i en tid hvor der hurtigt kan komme flere kurrer på tråden mellem USA og Rusland.

Ved at skære ned på værdier i dollar undgår Rusland også risikoen for, at disse aktiver kunne blive inddraget gennem nye sanktioner. Det vil omvendt blive svært for USA at ændre på værdien af en stabel guldbarrer i kælderen hos centralbanken.

Den russiske centralbank har brug for store valutareserver for at kunne forsvare rublen. I 2014 og 2015 blev der brændt næsten 960 mia. kr. af på at holde rubelkursen oven vande. Og selvom reserverne nu er omkring de 3.000 mia. kr., er det stadig 424 mia. kr. mindre end før rubelkrisen for fire år siden.