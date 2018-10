ECB holder renten på rekordlavt niveau

Den Europæiske Centralbank (ECB) har ikke ændret på sin ledende rente, der stadig er negativ.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har helt som ventet valgt at køre videre med en ekstremt lav rente. Det står klart efter dagens møde i ECB’s såkaldte Styrelsesråd, hvor man valgte at fastholde den ledende rentesats på det historisk lave niveau -0,4 pct. Og der vil renten være frem tid i hvert fald midten af næste år.

»Styrelsesrådet forventer, at ECB’s officielle renter forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt,« skriver ECB.

Centralbankens pengepolitiske eksperiment er der heller ikke blevet pillet ved på mødet i Styrelsesrådet. Centralbanken droslede helt som planlagt ned for opkøbene af obligationer ved udgangen af september, så de månedlige opkøb nu lyder på 15 mia. euro om måneden frem for 30 mia. euro om måneden.

Det er planen, at opkøbene skal afsluttes ved udgangen af året.

»For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil Styrelsesrådet fortsætte med at foretage nettoopkøb inden for opkøbsprogrammet (APP) på det nye månedlige niveau på 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018. Styrelsesrådet forventer − under forudsætning af nye data, som bekræfter inflationsudsigterne på mellemlangt sigt – at nettoopkøbene dermed ophører,« skriver ECB.

ECB’s store opkøbsprogram skulle sparke gang i økonomien i eurozonen og få inflationen op, så den kom op på ECB’s målsætning om en inflation »tæt på, men under 2 pct.«

Programmet blev søsat i marts 2015. Fra denne måned og et år frem købte ECB i gennemsnit obligationer for 60 mia. euro. Der blev sat turbo på de månedlige opkøb i april 2016, hvor beløbet blev hævet til 80 mia. euro om måneden.

Fra marts sidste år og frem mod udgangen af 2017 blev opkøbet sænket, så det igen lå på 60 mia. euro om måneden. I begyndelsen af i år blev opkøbsprogrammet halveret, så centralbanken ved at lade seddelpressen ”kun” opkøbte obligationer for 30 mia. euro om måneden frem til udgangen af september.

De sidste tre måneder af året vil ECB nu altså kun købe obligationer for 15 mia. om euro om måneden.