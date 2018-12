Finansmarkederne har kurs mod det værste år siden 2008

Årets sidste måneder har været et blodbad på de finansielle markeder, hvis lige man nogle steder skal helt tilbage til finanskrisen for at overgå. Ifølge storbanken UBS og danske Bankinvest kan nedturen dog åbne døren for gevinster i 2019.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Nedturen på de globale aktiemarkeder i år ser ud til at overgå selv den europæiske gældskrise i 2011, og man skal helt tilbage til finanskrisen i 2008 for at finde større tab.

Faldet i det globale MSCI World-aktieindeks er ifølge Bankinvest på omtrent 10 pct. indtil videre i år. Det er lige akkurat mere end tabet i 2011 som helhed og det største siden 2008. Her faldt indekset dog hele 43,5 pct.

»Den negative bølge har været væsentligt kraftigere, end mange havde forventet. Det er ikke bare krusninger, men der er en mere ubehagelig substans, end vi har set længe,« siger Jakob Vejlø, strateg i Bankinvest.

Amerikanske S&P 500 er nede med omtrent 4 pct. i år efter tab på næsten 13 pct. siden september. Det er også det værste årlige fald siden 2008. Ligeledes er faldet på omtrent 12,2 pct. i europæiske Eurostoxx 600 det værste siden 2008, ifølge Bankinvest.

I Danmark er faldet i C20 lidt mere end 11 pct. – det værste siden 2016, hvor kursen på den tunge Novo Nordisk-aktie styrtdykkede.

Priserne på risikable virksomhedsobligationer i både Europa og USA er også styrtdykket de seneste måneder.

Udsalget er ifølge bankerne drevet af frygt for et kaotisk brexit, for en ny europæisk gældskrise med udgangspunkt i Italien, for yderligere handelskrig mellem USA og Kina og for risikoen for, at en strammere pengepolitik i USA og Europa river tæppet væk under økonomierne.

Nedturen trodser, at virksomhederne i både USA og Europa ifølge schweiziske UBS øgede deres indtjening per aktie med henholdsvis 23 pct. og omtrent 15 pct. i år. Forventningerne til næste års vækst ligger ifølge amerikanske Citigroup dog kun på omkring 6 pct. i USA og mellem 2 og 4 pct. i Europa.

Mens Citigroup derfor mener, at der skal flere kursfald til, før markederne har indrettet sig på de lavere vækstrater, mener UBS og Bankinvest, at 2019 kan byde på aktiestigninger.

Men det kræver, at strømmen af økonomiske og politiske nyheder bliver bedre, og at amerikanske Federal Reserve bløder op for sin hårde pengepolitiske linje, vurderer de.

»Vi mener, at det nuværende udsalg i risikable aktiver, deriblandt globale aktier, er gået for langt,« skriver Jeremy Zirin, chef for aktier i USA hos UBS.