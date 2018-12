Nogle få ord fra John Williams beroligede det amerikanske aktiemarked - for en stund

Anføreren for Federal Reserve Bank of New York understregede fredag formiddag amerikansk tid, at centralbanken følger udviklingen og er klar til sløjfe rentestigninger i 2019.

John Williams sagde sådan set kun noget, der burde være indlysende for alle og enhver.

»Vi har tænkt os at gå ind i det nye år med vidt åbne øjne, villige til at læse på dataene, lytte til folk og til at revurdere den økonomiske prognose,« lød det fra John Williams i et interview med CNBC fredag formiddag amerikansk tid.

Det ville højst være en note værd, hvis afsenderen ikke var anfører for Federal Reserve Bank of New York og dermed en del af magtcirklen i den amerikanske centralbank.

Onsdag valgte centralbankens øverste chef, Jerome Powell, nemlig at hæve den toneangivende rente med et kvart procentpoint foruden at varsle flere stigninger i 2019 i bestræbelserne på at dæmpe inflationen og undgå en overophedning af økonomien.

Det træk sendte det amerikanske aktiemarked og snart alverdens andre markeder ned i et voldsomt minus, fordi investorerne havde forventet, at centralbanken ville holde renten i ro oven på de seneste måneders aktieuro.

Reaktionen ser ud til at have gjort indtryk på centralbanken, for John Williams er ikke hvem som helst. Foruden at stå i spidsen for en af de 12 afdelinger, som Fed består af på tværs af USA, er han viceformand for centralbankens politiske komité.

»Vi sidder ikke bare og tror, at vi med sikkerhed ved, hvad der sker,« lød det beroligende fra John Williams i interviewet fredag formiddag, hvilket tilsyneladende havde en umiddelbar effekt på S&P 500-indekset, der steg med 1 pct. undervejs.

Siden er kurven dog knækket, så S&P 500 i skrivende stund er nede med 1,98 pct.