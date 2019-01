Mexicos præsident afslører beskeden opsparing: »Penge interesserer mig ikke«

Mexicos politiske leder Andrés Manuel López Obrador afslørede på et pressemøde fredag flere detaljer i sin privatøkonomi.

»Penge har aldrig interesseret mig. Jeg kæmper for idealer, for principper«.

Sådan sagde Andrés Manuel López Obrador, Mexicos præsident, på et pressemøde fredag. Siden han overtog embedet sidste år har han reduceret sin årlige løn til godt 400.000 kr. - under halvdelen af hvad hans forgænger fik. Under pressemødet afslørede han desuden en samlet opsparing på 150.000 kr.

Det skriver The Guardian.

Obrador har flere gange udtalt, at han vil dekadencen i landets politiske elite til livs. Hans offentlige fremtræden står i stærk kontrast til forgængeren Enrique Peña Nieto, hvis administration ifølge The Guardian var indblandet i en række korruptionsskandaler. Det var også Enrique Peña Nieto, der købte det luksuriøse Boeng 787-8 Dreamliner. Et fly, Obrador har sat til salg.

Den 65-årige præsident tilføjede fredag, at hans kone, forfatter og akademiker Beatriz Gutiérrez, tjener mere, end han gør, og at hun ejer den lejlighed i Mexico City, som præsidentparret bor i. Obrador skulle aldrig have ejet et kreditkort, og på pressemødet trak præsidenten en to-dollar-seddel frem og fortalte, at det - sammen med 200 pesos - var alt, han havde på sig.

Siden Obrador frivilligt gik ned i løn, har hans allierede forsøgt at gennemføre et lovforslag, som forbyder offentligt ansatte at tjene mere end præsidenten. Forslaget har mødt modstand flere steder og blev afvist i landets højesteret, hvor flere jurister angiveligt tjener godt 70.000 kr. om måneden.

Andrés Manuel López Obrador er den første mexicanske præsident, som kommer fra den yderste venstrefløj, og som ikke er rundet af partierne PAN og PRI, som har delt magten mellem sig gennem årtier.