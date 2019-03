Den Europæiske Centralbank kaster redningskrans til europæisk økonomi

Renterne i eurozonen forbliver lave resten af 2018. Det kommer også til at gælde i Danmark, vurderer økonom.

Den Europæiske Centralbank (ECB) lover lave renter resten af 2019 og søsætter samtidig nye milliardlån til de europæiske banker.

Det oplyser ECB i forlængelse af sit rentemøde torsdag.

Tidligere lød meldingen fra ECB, at renterne tidligst ville blive justeret efter sommerferien, men det bliver nu allertidligst i 2020.

Renten er i øjeblikket på minus 0,40 procent og blev senest ændret i marts 2016, hvor den blev sænket til det nuværende niveau.

Hos Sydbank betegner cheføkonom Jacob Graven meldingen fra ECB som en redningskrans til Europas økonomi, der kæmper med lav vækst.

- ECB kaster en ny redningskrans til europæisk økonomi i forsøget på at puste nyt liv i økonomien, skriver han i en kommentar.

Den Europæiske Centralbank har som opgave at sikre stabile priser i eurozonen.

De nuværende rekordlave renter skal tilskynde eurozonens banker til flere udlån og samtidig holde eurokursen lavere til gavn for virksomheder, der eksporterer. Det skal sparke gang i økonomien.

Ifølge cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank betyder torsdagens melding fra ECB, at Nationalbanken i Danmark heller ikke kommer til at hæve renten på den korte bane.

Ud over at love lave renter resten af året varsler ECB, at den er klar med nogle nye lån til bankerne i eurozonen.

- Mange banker kommer til at mangle kapital til sommer, og særligt bankerne i Sydeuropa kan få svært ved at støve den kapital op selv. Derfor vil de tage imod de nye penge fra ECB med kyshånd, skriver Jacob Graven.

Han betegner lån til bankerne i Sydeuropa som en vigtig håndsrækning, fordi der ville kunne opstå finansiel uro i lande som Spanien og Italien.