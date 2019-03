Når den amerikanske centralbank onsdag aften møder verdenspressen, skal den ikke sætte en fod forkert. For markedet balancerer efter flere måneder med store stigninger på kanten af en ny korrektion, advarer flere store investorer.

Kurserne på danske og globale aktier og virksomhedsobligationer er tæsket op siden årsskiftet. Samtidig har økonomierne i USA, Europa og Kina vist flere og flere svaghedstegn.

Forskellen mellem markedets priser og økonomiernes beskaffenhed er nu så stor, at der er risiko for en ny runde kursfald. Det mener bl.a. Nordea, PFA og Danske Bank.

»Markedet undervurderer kombinationen af langsommere økonomisk vækst og højere lønpres i USA og Europa. Forventningerne til virksomhedernes indtjening og overskudsgrad er nu for høje. Derfor er der en stor chance for, at vi vil se markederne falde tilbage til lavpunkterne fra sidste år,« siger Mikael Sarwe, chef for markedsstrategi i Nordea Markets.

I de sidste tre måneder af 2018 faldt globale aktier med omkring 15 pct. I starten af januar måned vendte det hele dog rundt, da den amerikanske centralbank tog truslen om flere rentestigninger af bordet, og stemningen i handelskrigen mellem USA og Kina forbedredes.

Danske OMX C-25 er steget omtrent 12 pct. i år, mens amerikanske S&P 500 er steget næsten 14 pct. i danske kroner. De globale aktier i indekset MSCI World er steget omtrent 13 pct. i kroner.

Priserne på mange virksomhedsobligationer – ikke mindst de mest risikable såkaldt højrente-obligationer i USA - er også braget op i år.

Det er dog sket, uden at udsigterne for virksomhedernes indtjeninger er forbedret. Markedet forventer ifølge Nordea lige nu en vækst i indtjeningen på omtrent 5 pct. i indtjeningerne i USA og Europa. Det kan dog meget vel blive til et indtjeningsfald på 5 pct. i år, vurderer Mikael Sarwe.

»Aktiekurserne er steget, uden at vi fået forventningerne til virksomhedernes indtjening med op. Når vi kigger på de to forhold, er der nu et mismatch. Jeg har svært se, hvad der skal trække markedet videre opad i år,« siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.

I Danske Bank har man sænket sine forventninger til aktiernes afkast, men regner stadig med stigninger på omtrent 4 pct. i de globale aktier de kommende 12 måneder.

Men så skal alt også gå lige efter bogen fra nu af, vurderer bankens investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Det forudsætter, at Kina og USA indgår en handelsaftale, at præsident Donald Trump ikke derefter kaster sig over EU i en ny handelsstrid, at Kina får stoppet afmatningen i sin økonomi, og at en vending i Kina vil give fornyet styrke til Europa.

Den amerikanske økonomi skal ryste svaghedstegnene af sig på bl.a. boligmarkedet og i virksomhedernes investeringer. Men der er samtidig ikke plads til højere renter, som var med til sende aktiemarkederne i dørken sidste år, mener Lars Skovgaard Andersen.

»Usikkerheden er lige nu betydeligt større end i starten af året. Data berettiger ikke, at aktiepriserne ligger, hvor de ligger lige nu. Men markederne handler altid på data, der ligger seks måneder fremme. Der regner man med, at det ser meget bedre ud,« siger Lars Skovgaard Andersen.