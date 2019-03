Advokat-regning for udbytteskandaler kan vokse til 2,4 mia. kr.

Regningen for forsøget på at hente så meget som muligt hjem af de 12,7 mia. kr., der røg ud af statskassen i udbytteskandalerne, kan nå op på 2,4 mia. kr. oplyser Skattestyrelsen.

Det bliver en dyr omgang at få hentet de mange milliarder, udbyttessvindelsagerne har trukket ud af statskasssen, hjem igen.

Det fremgår af nye tal fra Skattestyrelsen, der vurderer, at det vil koste op mod 2,4 mia. kr. frem mod 2027 at hente så meget som muligt af de tabte penge tilbage til Danmark. Det anslås dog samtidig, at det vil være muligt at hente mellem 5,5 og 6 mia. kr. tilbage.

Både det mulige genvundne og regningen for det er dog behæftet med meget stor usikkerhed, understreges det:

»Det her er meget komplekse sager, hvor vi er oppe imod meget professionelle folk i flere lande. Og her er det aktuelle billede, at vi i alt kan komme til at skulle bruge op imod ca. 2,4 mia. kr. Men det er et tal, der er forbundet med stor usikkerhed og som formentlig løbende vil ændre sig,« lyder det i en pressemeddelelse fra Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol hos Skattestyrelsen.

Begge tal kan dog også forværres ud fra et dansk synspunkt, hvis de første af de mange sager, Skattestyrelsen har anlagt, ikke går som man håber:

»Det siger sig selv, at hvis vi kommer i en situation, hvor vi i starten taber en stor del af de første sager, ja så kommer vi ikke op i så højt et beløb i sagsomkostninger og juridisk bistand. Men netop fordi, at vi har noget at stå på, tror vi, at vi kan få en stor del af pengene hjem.«

Skattestyrelsen oplyser, at man har indtil videre har stævnet i alt ca. 470 personer og selskaber i løbet af det seneste år. Man understreger samtidig, at selv om regnestykket skulle forværres, så er der også andre grunde til at forsøge at hente de tabte skattemilliarder hjem:

»Det her handler ikke kun om at få pengene tilbage, hvor de hører hjemme, men også om borgernes retsfølelse. Her har vi som myndighed en forpligtelse til at gå rettens vej, når vi finder det nødvendigt. Og så er der et præventivt element, der handler om, at vi gerne vil vise dem, der forsøger at svindle, at den danske stat forfølger sine krav, og at myndighederne gør alt, hvad vi kan for at stille de ansvarlige til ansvar,« lyder det fra Steen Bechmann Jacobsen.