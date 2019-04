Der blev skabt 196.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i USA i marts. Forventningerne lå på 177.000.

Det amerikanske jobmarked viser igen styrke, efter at det i sidste måned viste tegn på at være ramt hårdt i mellemgulvet. Det viser den amerikanske jobrapport, der er blevet offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid af Bureau of Labor Statistics.

Beskæftigelsen steg i marts således mere end ventet. Der blev skabt 196.000 nye job uden for landbruget i marts, mens forventningerne blandt økonomerne ifølge Bloomberg lå på 177.000. I sidste måned forventede økonomerne, at tallet ville ligge på 180.000, men der blev ifølge den første opgørelse kun skabt 20.000.

I Nykredit peger man på, at jobrapporten har aflivet bekymringerne for, at opsvinget i den amerikanske økonomi står over for en snarlig afslutning.

»Dagens tal var ventet med ekstra spænding, da seneste måneds jobskabelse i sammenhæng med enkelte andre svage nøgletal har bidraget til ængstelse om amerikansk økonomi. Også selv om dårligt vejret kunne forklare en del af svagheden,« skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.

»Selv om tallene svinger en del, ville to ringe tal i træk være sværere at forklare med tilfældigheder. Den diskussion virker pludselig uaktuel med en solid jobskabelse på linje med niveauet de seneste 12 måneder, hvor væksten overordnet har været stærk,« lyder det videre fra Frederik Engholm.

I Danske Bank ser man efter dagens jobrapport heller ikke tegn på, at den amerikanske økonomi er ved at bremse op.

»Selvom beskæftigelsestallene altid reagerer med en vis forsinkelse i forhold til den samlede økonomiske vækst, så er der ikke meget, der i øjeblikket tyder på, at amerikansk økonomi er på vej mod en nedtur. Vi tror også, at arbejdsmarkedet og væksten i 2019 vil vise pæne tendenser. Om noget skal man være mere bekymret for 2020, når finanspolitikken ikke længere er ekspansiv,« skriver Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Arbejdsløshedsprocenten rokkede sig ikke ud af stedet i marts, da den også her endte på 3,8 pct.

Jobrapporten viste samtidig, at de gennemsnitlige lønninger lå 3,2 pct. over niveauet fra marts 2018. Det er en anelse lavere end de 3,4 pct., som analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet.