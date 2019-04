Den Europæiske Centralbank har helt som ventet holdt sin ledende rente i ro. Den er fortsat -0,4 pct.

Renterne vil være ekstremt lave i eurozonen og dermed også i Danmark i mindst otte måneder endnu. Det slog ECB endnu engang fast efter dagens møde i ECB’s såkaldte Styrelsesråd, hvor det blev besluttet at fastholde den ledende rentesats på det historisk lave niveau -0,4 pct.

»Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau i det mindste indtil udgangen af 2019,« lyder det i en meddelelse fra ECB.

Erklæringen om, at ECB vil holde renterne på ekstreme niveauer i minimum resten af 2019, dukkede første gang op efter mødet i Styrelsesrådet i marts. Tidligere havde lød meldingen fra centralbanken, at den ville holde renten på det nuværende niveau frem til midten af 2019.

På det pengepolitiske møde i marts løftede centralbanken også sløret for et nyt låneprogram. Det går under forkortelsen TLTRO, og idéen med det er, at de europæiske banker kan låne penge billigt i centralbanken og så sende dem videre ud i samfundet, hvor pengene så skal sætte mere gang i økonomien.

I øjeblikket opererer man med TLTRO II, der udløber i 2020. Der blev inden dagens møde spekuleret i, hvorvidt ECB vil komme med yderligere informationer om programmet, men det er ikke nævnt med et eneste ord i meddelelse om mødet i styrelsesrådet.

»Det interessante bliver, præcis hvor billigt det bliver. Men det er der tilsyneladende ikke besluttet noget om på dagens møde. Låneprogrammet er især en håndsrækning til bankerne og økonomien i de kriseramte dele af euroområdet, ikke mindst Italien, hvor virkelighedens renter er meget højere end ECB’s teoretiske renter,« skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank i en kommentar til meldingen fra ECB.

ECB stoppede ved udgangen af 2018 sit store opkøbsprogram. ECB’s store opkøbsprogram skulle også sparke gang i økonomien i eurozonen og få inflationen op, så den kom op på ECB’s målsætning om en inflation »tæt på, men under 2 pct.«

Programmet blev søsat i marts 2015. Fra denne måned og et år frem købte ECB i gennemsnit obligationer for 60 mia. euro. Der blev sat turbo på de månedlige opkøb i april 2016, hvor beløbet blev hævet til 80 mia. euro om måneden.

Fra marts sidste 2016 og frem mod udgangen af 2017 blev opkøbet sænket, så det igen lå på 60 mia. euro om måneden. I begyndelsen af i år blev opkøbsprogrammet halveret, så centralbanken ved at lade seddelpressen ”kun” opkøbte obligationer for 30 mia. euro om måneden frem til udgangen af september 2018.

De sidste tre måneder af 2018 købte ECB obligationer for 15 mia. om euro om måneden.

Selv om opkøbene er stoppet, har ECB dog ikke nogen planer om at sælge ud af de mange obligationer, som centralbanken ligger inde med.

»Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik,« skriver ECB.