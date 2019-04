Danskernes appetit på sommerhuse stiger med raketfart

Antallet af sommerhushandler i første kvartal er fordoblet siden 2014, viser nye tal. Til gengæld falder salget af ejerlejligheder.

Markedet for sommer- og fritidshuse er brandvarmt. I årets første tre måneder blev der solgt næsten 1.900 fritidsboliger, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Sammenligner man tallene med første kvartal i 2014, er stigningen på næsten 100 pct., viser nye handelstal fra Boligsiden.

»En lille del af årsagen skal nok findes i det fantastiske vejr, der prægede Danmark hele sidste sommer,« siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden.

»Dertil kommer de nye regler for belåning af sommerhuse, som trådte i kraft i 2017, og som gjorde det muligt at realkreditfinansiere en større del af lånet til et sommerhus. Det har gjort markedet mere attraktivt for en større skare af købere og er sammen med den generelle gunstige økonomiske situation afgørende for det gode sommerhussalg,« tilføjer hun.

Reglerne betyder, at det i dag er muligt at realkreditfinansiere 75 pct. af værdien af et sommerhus mod 60 pct. tidligere.

Det er især i Jylland, at handlerne har taget fart.

I Vestjylland, der bl.a. omfatter kommuner som Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro, blev der i første kvartal solgt 204 boliger, hvilket er en stigning på 37 pct. i forhold til 2018.

Sammenlignet med 2014 er antallet af handler i Vestjylland steget med 172 pct.

Også Syd- og Nordjylland har oplevet en fremgang på over 100 pct. i forhold til for fem år siden.

I alt blev der i årets tre første måneder solgt 1.874 fritidsboliger på landsplan. Til sammenligning blev der i hele 2018 solgt 8.913 fritidsboliger, hvilket var nogenlunde på niveau med 2017, hvor der blev solgt lige over 9.000 sommer- og fritidshuse.

Mens det til gengæld brager frem på sommerhusmarkedet, peger pilen den anden vej i forhold til salget af ejerlejligheder.

Ifølge de nye handelstal fra Boligsiden faldt salget af ejerlejlighed i første kvartal med 11 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Salget af ejerlejligheder er nu faldet 11. måneder i træk.

»En årrække med store prisstigninger på markedet for ejerlejligheder har nu fået mange købere til at være mere forsigtige med at investere i en lejlighed,« siger Birgit Daetz.

Salget af huse fortsætter til gengæld med at stige langsomt. I januar, februar og marts blev der i alt soligt 11.141 huse, hvilket er en stigning på 1 pct. sammenlignet med samme periode i 2018.