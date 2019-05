Der blev skabt 263.000 arbejdspladser uden for landbruget i USA i april. Forventningerne lå på, at der blev skabt 190.000.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Der er godt gang i kedlerne under det amerikanske arbejdsmarked.

Der blev i april skabt hele 263.000 nye job uden for landbruget, hvilket er et godt stykke over økonomernes estimat, der lød på 190.000 nye job.

Det viser dagens amerikanske jobrapport, som Bureau of Labor Statistics offentliggør hver måned. Den samlede arbejdsløshed faldt samtidig fra 3,8 pct. til 3,6 pct. i april. Det er det laveste niveau siden 1969.

De 263.000 nye job er en markant fremgang i forhold til marts måned, hvor der blev skabt 179.000 nye job uden for landbruget.

»Set over de seneste seks måneder er der i gennemsnit blevet skabt 203.000 arbejdspladser om måneden. Det må siges at være godkendt i betragtning af, hvor længe det nuværende opsving faktisk har levet,« siger Kim Blindbæk, makroanalytiker i Sydbank.

Den amerikanske jobrapport, der også går under navnet "kongen af nøgletal", bliver fulgt med stor spænding over hele verden, da den giver et fingerpeg om, hvilken retning den amerikanske økonomi bevæger sig.

Den amerikanske økonomi har i den seneste periode ellers vist små tegn på, at den er ved at skifte til et lavere gear. Bl.a. viser de seneste tal fra det såkaldte ISM-indeks, at aktiviteten i industrien sidste måned aftog mere end ventet.

Ifølge Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, peger dagens nøgletal dog på, at den amerikanske økonomi stadig er i god form.

»USA har gang i historiens længste opsving på arbejdsmarkedet, og der er udsigt til, at jobfesten fortsætter. Selvom optimismen blandt de amerikanske virksomheder er faldet lidt i de seneste måneder, så forventer de stadig at ansætte flere i de kommende måneder,« siger han.

Beskæftigelsen i USA er nu steget uafbrudt i 103 måneder. I alt 20 mio. amerikanere er kommet i arbejde, siden opsvinget startede for mere end otte år siden.