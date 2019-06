Storbank advarer om recession inden for et år

Investorerne har ikke til fulde indset alvoren af den eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina, mener Morgen Stanley. Det kan blive dyrt.

Investorerne kan meget vel have undervurderet konsekvenserne for verdensøkonomien, hvis en fuldblods handelskrig mellem USA og Kina bliver en realitet.

Det mener den amerikanske storbank Morgan Stanley, der nu advarer sine kunder om at forberede sig på en global recession, såfremt USA's præsident Donald Trump gør alvor af truslerne om at indføre 25 pct. told på al kinesisk import.

Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Chetan Ahya, cheføkonom i Morgan Stanley, spår i et notat, at en recession kan begynde allerede om ni måneder, og at investorerne ikke har set alvoren af den optrapning, der i de seneste måneder er sket i handelskonflikten mellem USA og Kina.

»Det ser ud til, at investorerne overser den potentielle indvirkning på den globale makroøkonomi,« skriver Chetan Ahya i notatet, som Bloomberg har set.

En handelskrig mellem USA og Kina vil ifølge cheføkonomen bl.a. føre til, at virksomheder reducerer deres investeringer, hvilket vil ramme væksten i verdensøkonomien.

Og selvom bl.a. de amerikanske aktiemarkeder tog et ordentligt dyk i maj, har investorerne ikke til fulde indset alvoren af situationen, mener Morgan Stanleys cheføkonom.

Deutsche Bank anslår, at internationale investorer indtil videre er gået glip af et aktieafkast på 5.000 mia. dollars på grund af handelskonflikten mellem USA og Kina.

I løbet af maj faldt S&P 500-indekset og Dow Jones med over 6 pct. Nikkei-indekset ved børsen i Tokyo faldt med 6 pct., mens Hongkong-børsen tog et dyk på 9 pct.

Men faktisk burde især de amerikanske aktiemarkeder være faldet mere, mener Deutsche Bank.

»Det er fristende at konkludere, at aktiemarkederne er selvtilfredse, eller at de indpriser en langsigtet gevinst over kortsigtede smerter. Vi er stærkt uenige,« skriver Deutsche Bank i et notat.

I begyndelsen af maj hævede Donald Trump tolden på kinesiske varer. Kineserne har siden svaret igen, og ordkrigen mellem de to lande er eskaleret i en sådan grad, at flere analytikere nu for alvor begynder at tvivle på en handelsaftale mellem de to lande.

Donald Trumps hårdnakkede holdning til told-tariffer er nu også udvidet til lande uden for Kina, efter at præsidenten sent torsdag åbnede en ny front ved overraskende at fremsætte trusler om at indføre takster på al import fra Mexico.