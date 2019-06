Cheføkonom: Ny regering skal satse på klimaet

Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen har tre råd klar til en ny rød regerings økonomiske politik.

En økonomisk ansvarlig klimapolitik, fortsat fokus på reformer samt en ansvarlig finanspolitik, der kan holde dansk økonomi på rette spor midt i en usikker geopolitisk verden.

Sådan lyder den økonomiske ønskeseddel fra Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen til rød blok efter onsdagens folketingsvalg.

Selvom det endnu ikke står klart, hvordan et eventuelt regeringsskifte vil udspille sig, ligger det dog fast, at rød blok går markant frem ved valget.

Tilsammen kan rød blok samle 91 mandater uden om Alternativet, og dermed peger pilen på, at Socialdemokratiets Mette Frederiksen står til at erobre nøglerne til Statsministeriet.

Ifølge Helge J. Pedersen er det dog vigtigt, at den kommende statsminister holder dansk økonomi på ret kurs i en urolig global verden, hvor mørke skyer i horisonten truer i form af handelskrigen mellem USA og resten af verden og det forestående brexit.

Derfor har cheføkonomen tre råd klar til den nye regerings økonomiske politik:

»Det er vigtigt, at der satses på en helstøbt klimaindsats inden for ansvarlige økonomiske rammer, ligesom det må pointeres, at den aktuelt usikre økonomiske situation stiller krav til, at der fortsat føres en troværdig og holdbar finanspolitik,« siger Helge J. Pedersen og fortsætter:

»Det er vigtigt, at den nye regering ikke tilbageruller de senere års reformkurs med henblik på at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft på arbejdsmarkedet i lyset af den demografiske udvikling.«

Samtidig understreger han, at dansk økonomi helt grundlæggende befinder sig i en fin form, der er klar til at håndtære den økonomiske usikkerhed uden for landets grænser.

»Dansk økonomi har dog over de seneste år bevæget sig ind i en egentlig højkonjunktur og står efter vores mening dog godt rustet til at stå imod den internationale usikkerhed som følge af en rekordhøj beskæftigelse, den lave rente og generelt velkonsoliderede husholdninger,« siger Helge J. Pedersen.