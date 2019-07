Topøkonomer: Lave renter er kommet for at blive

Økonomer i flere storbanker og finansmarkedet har de seneste måneder udskudt deres forventninger til rentestigninger og peger nu på en lang periode med lave og negative renter. Det kan betyde store forandringer i mange dele af økonomien.

Udsigten til endnu flere år med lave og negative renter kan ifølge økonomer medføre store forandringer på en lang række områder.

Økonomerne mener, at udviklingen bl.a. kan give boligpriserne i de store byer mere medvind og tvinge regeringen til igen at begrænse lånemuligheder for at undgå prisbobler. Mange vil spare endnu mere op af frygt for at løbe tør for penge, når de går på pension eller vil forlænge deres arbejdsliv.

Samtidig kan lave og negative renter sænke afkastet af en normal portefølje, presse indtjeningen i bankerne og friste nogle virksomheder til at gældsætte sig yderligere.

Udviklingen vil ifølge eksperter også presse prisen på investeringsprodukter ned og gøre det endnu sværere at indhente eventuelle investeringstab.

»Det lave rentemiljø er kommet for at blive, og det vil medføre forandringer. Det er meget svært at se, hvordan vi kommer ud af det her foreløbigt,« siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Nationalbanken har siden 2012 haft negative renter, men indtil for nylig regnede finansmarkedet og mange bankanalytikere med, at renterne ville stige de kommende år.

Men de seneste måneder har både Den Europæiske Centralbank og den amerikanske Federal Reserve vendt om på en tallerken og signalerer nu flere pengepolitiske lempelser i takt med at økonomierne på begge sider af Atlanten sagtner farten.

Det har fået bankerne - bl.a. Danske Bank og Nordea - til at sænke deres renteprognose for de kommende år. Markedet forventer nu negative renter i Europa indtil mindst 2025, viser prisen på obligationer.

Danske statsobligationer med en løbetid på op til 10 år handler nu med negativ effektiv rente, og i Tyskland er der negative renter på papirer med en løbetid på op til 20 år. Man kan som dansk boligejer låne i 30 år til fast rente på kun 1 pct., og virksomhedsobligationer for omtrent 4.000 mia. kr. - primært i Europa - handles ifølge Deutsche Bank i dag med en negativ effektiv rente.

Den lave rente har ifølge en analyse fra Nationalbanken været undervejs siden 1990’erne og skyldes bl.a., at langt flere sparer op til pension end før. Mange af disse penge ender i obligationer og er med til at presse renten ned og øge udbuddet af kapital.

I dag er den såkaldt naturlige realrente, som får virksomhederne til at investere og forbrugerne til at forbruge i et normalt tempo, på minus 2 pct.

»Meget lave realrenter skubber bag på økonomien og driver boligpriser. Personligt er jeg utryg ved negative realrenter netop ud fra, hvilke typer af ubalancer, der kan blive opbygget på den konto,« siger Carl-Johan Dalgaard, professor i økonomi på Københavns Universitet og økonomisk vismand.