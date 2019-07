Trump presser igen centralbanken: »Hvis vi havde en centralbank, som ville sænke renterne, ville vi være som et raketskib«

Lavere renter vil få amerikansk økonomi yderligere i omdrejninger, mener præsident Donald Trump.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Præsident Donald Trump har igen slået fast, at han mener, at amerikansk økonomi vil vokse hurtigere, hvis centralbanken sænker renten - og at centralbanken ikke aner, hvad den laver.

Væksten vil »være som et raketskib«, sagde Trump ifølge Bloomberg til journalister ved Det Hvide Hus fredag forud for en planlagt tur til hans golfbane i Bedminster, New Jersey.

»Hvis vi havde en centralbank, som ville sænke renterne, ville vi være som et raketskib, men vi betaler en masse renter, og det er unødvendigt,« sagde Trump.

»Vi har en centralbank, som ikke ved, hvad den laver, så det er én af de der små ting.«

Kommentaren kommer samme dag, som amerikanske beskæftigelsestal langt overgik forventningerne.

Der blev skabt 224.000 job uden for landbruget i juni, hvilket er det højeste siden januar, og det har bl.a. fået bankaktierne til at stige, fordi det mindsker chancen for, at den amerikanske centralbank sænker renten for at holde gang i væksten.

Donald Trump har flere gange langet ud efter centralbanken, som han mener er skyld i, at den amerikanske økonomi ikke klarer sig bedre end det er tilfældet i øjeblikket.

Det risikerer at hæmme hans mulighed for at blive genvalgt, og han sagde da også til de fremmødte journalister, at forhenværende præsident Barack Obama havde lavere renter, da han var ved magten (det var dog også lige i kølvandet af finanskrisen).

»Han betalte tæt på ingen renter. Jeg betaler rigtige renter,« sagde Trump

»Alligevel har vores økonomi det meget bedre, end den nogensinde har haft det.«