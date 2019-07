Danske Bank: »Det er ingen naturlov, at renten er højere om 10 år«

De ekstreme renteniveauer er ikke midlertidige, lyder det fra cheføkonomen i landets største bank.

Danske Bank har ændret sit syn på det ekstreme rentemiljø, vi befinder os i.

Tidligere vurderede man i landets største bank, at de meget lave renter var et midlertidigt fænomen, men nu mener man, at fænomenet kan blive mere permanent.

Det forklarer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i et interview med Børsen, hvor han peger på, at man tidligere mente, at de lave renter skyldtes finanskrisen og den ekstreme pengepolitik fra centralbankerne.

»Det var sådan, vi tænkte på de lave renter. Der ligger også i det, at når det hele er overstået, bliver renterne høje igen og vender tilbage til noget normalt. Der er vi blevet mere opmærksomme på, at sådan er det nok ikke. Der er andre ting end krisen, der har gjort, at renterne er faldet. Det kan man se i dag, hvor vi oplagt ikke er i krise og alligevel har meget, meget lave renter,« siger Las Olsen.

I Danmark er renterne faldet markant siden nytår. Det har ført til den ene renterekord efter den anden på markedet for realkreditlån.

Samtidig førte rentefaldet også til, at samtlige danske statsobligationer i juni nåede ned i negativ rente. Dermed blev Danmark det første land i verden, hvor samtlige statsobligationer nåede ned på i negativ rente.

I modsætning til tidligere venter cheføkonomen nu ikke længere, at renterne nødvendigvis skal stige i de kommende år.

»Det er ingen naturlov, at renten er højere om 10 år, end den er nu,« siger Las Olsen.