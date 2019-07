Branche slår alarm: Et brexit uden aftale kan koste os over 400.000 kr. i minuttet

Den næste premierminister skal sikre en aftale hurtigst muligt, ellers kommer det til at koste alvorligt mange penge, advarer den britiske bilindustri.

Usikkerheden om, hvilke regler der gælder i Storbritannien den 1. november bliver større og større.

Derfor advarer de britiske bilproducenter og forhandlere i Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT, nu den kommende leder af det konservative parti – og dermed også kommende premierminister – om katastrofale følger, hvis ikke han løser én vigtig opgave: Skaf en aftale, så det ikke bliver et no-deal-scenarie.

Det skriver Reuters.

Hvis ikke der er noget på plads, bliver det rasende dyrt for branchen, der selv forudser et tab på op mod 50.000 pund, ca. 420.000 kr., hvert minut ved forsinkelser ved grænsen.

»Den næste premierministers første opgave på kontoret bliver at lave en aftale, der sikrer en glidende handel for vores branche. ”No deal” er ikke en mulighed, og tid er ikke en luksus, vi har,« sagde adm. direktør i SMMT, Mike Hawes ifølge Reuters på en konference.

Det bliver enten Boris Johnsen eller Jeremy Hunt, der skal efterfølge premierminister Theresa May, der går af, så snart de konservative har fundet en ny formand. Her står valget mellem de to herrer, som er de sidste ud af et felt på ti kandidater i alt.

Det tidligere så stolte bil-land har haft svære år med nedture, lukninger, outsourceringer og fyringer i tusindvis, men i årene efter krisen kom der nogenlunde gang i den igen.

Kurven knækkede ifølge Reuters igen i 2017 – specielt pga. Brexit-valget i juni 2016 - hvor salg, investeringer og produktion gik ned.

Alene i år har Jaguar Land Rover fyret 4.500 ansatte, produktionen er generelt gået markant ned, og Honda og Ford har annonceret produktionslukninger. Samtidig afhænger flere producenters beslutninger om investeringer af, hvad der kommer til at ske den 1. november, da den nuværende aftale mellem EU og Storbritannien udløber den 31. oktober.

Englænderne har tre gange stemt en aftale ned, EU har sagt, at der ikke kommer en ny, og derfor tyder meget pt. på, at det bliver et ”no-deal” brexit.