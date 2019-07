Den amerikanske centralbank sænker renten og åbner for flere nedsættelser

Den amerikanske centralbank har netop meddelt, at den sænker sin rente for første gang siden 2008 – med 0,25 procentpoint.

Den amerikanske centralbank, FED, har netop meddelt, at renten sænkes med 0,25 procentpoint. Målet er at forlænge højkonjunkturen og ikke mindst sparke liv i inflationen.

Centralbanken antyder, at der kan komme yderligere rentenedsættelser.

Sammenlignet med referatet fra rentemødet i juni er der nu indføjet formuleringer om, at »I lyset af betydningen af den globale udvikling for de økonomiske udsigter så vel som et afdæmpet inflationspres« er det besluttet at sænke renten til 2-2,25 pct.

Målet er at få inflationen til at stige til et niveau tæt på, men under 2 pct. Det vurderes, at dette mål kan nås, men det understreges samtidig i referatet, at »usikkerheden omkring disse udsigter består«.

Det understreges, at FED i forbindelse med fremtidige beslutninger om renten vil »fortsætte med at overvåge« nye informationer om økonomiens udvikling og »handle passende for at understøtte væksten, et stærkt arbejdsmarked og en inflation tæt på 2 pct.«

Det har længe været ventet, at den amerikanske centralbank ville sænke renten, selv om en række vigtige nøgletal faktisk taler imod denne beslutning.

Det igangværende opsving er således det længste i USA's historie, og det ruller stadig, selv om tempoet er gået en smule ned. USA's økonomi voksede 3,2 pct. i årets første kvartal og 2,1 pct. i andet kvartal. I EU ville vækstrater på det niveau vække jubel.

Det langvarige opsving har presset arbejdsløsheden i USA helt ned på 3,7 pct., og privatforbruget udvikler sig solidt med en vækst på 4,3 pct. i andet kvartal. Købet af varige forbrugsgoder steg hele 13 pct. i kvartalet.

Disse nøgletal har isoleret set talt for at holde renten i ro eller måske endda hæve den. En faktor har imidlertid trukket hårdt i den modsatte retning: inflationen.

Ganske som den europæiske centralbank, ECB, kæmper også FED for at presse inflationen i vejret, så den kommer »tæt på, men under 2 pct.«

I andet kvartal har inflationen i USA været 1,5 pct., og centralbankchef Jerome Powell har indikeret, at FED er bekymret for, at inflationen kan falde yderligere. Håbet er, at en rentenedsættelse kan forlænge højkonjunkturen og få inflationen til at stige.

Centralbankens beslutning om at hæve renten kan også være påvirket af, at handelskonflikten med Kina kan sænke væksten i amerikansk økonomi. Samtidig er dampen tilsyneladende gået helt af opsvinget hos en vigtig handelspartner som EU.

Den ledende rentesats i USA var frem til 2007 5,25 pct., men da finanskrisen brød ud, blev renten i rekordtempo sænket til lige over nul. I slutningen af 2015 begyndte FED at hæve renten, som nåede op på 2,4 pct. inden den aktuelle nedsættelse.

Som en understregning af centralbankens vilje til ikke at lempe pengepolitikken er det besluttet at indstille reduktionen af bankens gigantiske obligationsbeholdning allerede i august - to måneder end hidtil planlagt.

På Wall Street reagerede markederne afdæmpet på den længe ventede rentenedsættelse. Det toneangivende indeks S&P 500 faldt omkring 1 pct., mens centralbankchef Jerome Powell redegjorde for overvejelserne forud for rentenedsættelsen.