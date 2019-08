Trods rentefald: Trump skælder ud på den amerikanske rente igen

Det dur ikke med en stærk dollar, mener Donald Trump, som vil have renten hos USA’s centralbank endnu længere ned. Hvis bare dollaren falder lidt, vil USA's virksomheder kunne klare enhver konkurrence, mener han.

Den amerikanske økonomi er sund og arbejdsløsheden falder og falder. Men i sidste uge sænkede centralbanken Federal Reserve alligevel renten, for første gang siden 2008, efter en længere kampagne for en rentesænkning fra præsident Donald Trump.

Justeringen fra 2,50 til 2,25 pct. var dog ikke nok for præsidenten, der nu igen taler om, at renten skal ned.

»Man skulle tro, at jeg ville være glad for en stærk dollar. Det er jeg ikke!« tweetede han torsdag og skød i samme åndedrag skylden på den høje rente fra ’The Feds’ side. Det skriver Bloomberg.

Med en stærk dollar bliver amerikanske varer dyrere på det internationale marked, og det giver en urimelig konkurrencesituation, argumenterede præsidenten, der på det seneste har haft travlt med dollarens værdi i forhold til Kinas valuta renminbi.

Donald Trump mener, at Kina devaluerer valutaen for at få handelsfordele, og at det er en af de vigtige grunde til USA’s handelsunderskud med Kina. Da kursen passerede den symbolske grænse syv yuan pr. dollar, fik det USA’s regering til officielt at indklage Kina for Den Internationale Valutafond for valutamanipulation.

Dollarkursen er dog generelt blevet styrket i forhold til toneangivende valutaer globalt. Faktisk er dollaren på nippet til at nå sit stærkeste niveau i 16 år, målt i forhold til et indeks af ti store, globale valutaer.

Hvis bare USA’s centralbank ville sænke renten og stoppe sin stramme finanspolitik, ville alt blive bedre, mener Donald Trump. Så vil ’vores virksomheder kunne vinde over enhver konkurrence’, lød budskabet.

Der har været skiftende meldinger fra Det Hvide Hus i forhold til, om der skal interveneres, så dollaren svækkes. Larry Kudlow, der er Donald Trumps chefrådgiver inden for økonomi, har flere gange de seneste dage afvist enhver snak om at intervenere, mens præsidenten selv har hintet om det modsatte.