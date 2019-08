Det Internationale Energiagentur ændrer nu forventningerne til verdens olieforbrug i lyset af handelskrigen mellem USA og Kina. Olieforbruget bliver otte procent lavere end først ventet, lyder vurderingen.

Der er flere og flere tegn på en økonomisk opbremsning i verdensøkonomien, og det får nu Det Internationale Energiagentur til at justere forventningerne til fremtidens olieforbrug.

Hvor der indtil nu var regnet med et forbrug på 1,2 millioner tønder olie om dagen i 2019, lyder forventningen nu på 1,1 millioner – et fald på over otte procent.

Det skriver Wall Street Journal.

Meldingen om et lavere forbrug kommer oven på stigende bekymring for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina. Bliver der gjort alvor af alle truslerne, kan det føre til yderligere økonomisk sejtræk globalt, og dermed falder behøvet for olie.

Samtidig har en række store økonomier ikke vist den ventede vækst i løbet af 2019, og tilsammen har det altså ført til den nye nedjustering fra olieanalytikerne.

»Situationen er blevet endnu mere usikker,« skriver Det Internationale Olieagentur.

Agenturet, der hører under OECD, udsender hver måned en rapport med varsler om det forventede olieforbrug nogle år frem. Og i løbet af de seneste fire måneder er det forventede forbrug i år nu blevet nedskrevet tre gange.

Et kig i krystalkuglen for olieforbruget i 2020 har også ført til nedjusteringer, fra 1,35 mio. tønder olie pr. dag til nu 1,30 mio. Og generelt er udsigten for verdensøkonomien ’skrøbelig’, med større sandsynlighed for endnu en nedjustering end det omvendte, ifølge Energiagenturet. Det skriver CNBC.

Olieprisen var i forvejen ramt, efter at præsident Donald Trumps i sidste uge varslede en ny told på 10 pct. på alle varer fra Kina. Brent-olie er således faldet til sit laveste niveau i syv måneder.