Alle i finansmarkederne vidste det: Tallene for bnp-væksten i de store europæiske økonomier ville ikke blive godt nyt. Alligevel rammer sandheden om væksten som et dybt stød.

Grafikken nedenfor taler sit tydelige sprog. Man kan se, at Europas to største økonomier, Tyskland og Storbritannien, brillerede med en negativ bnp-vækst i 2. kvartal på henholdsvis -0,1 pct. og -0,2 pct. At det blev så negativt i Storbritannien overraskede nogle økonomer, men jeg tror, at mange intuitivt ikke tager den udvikling som nogen stor nyhed, givet den årevis lange selvskabte ballade. Om disse tal skal det dog nævnes, at den årlige bnp-vækstrate i Tyskland er +0,4 pct. men i Storbritannien stadig oppe på +1,2 pct. Det betyder, at alt endnu ikke er gået helt i sort og, hvor specielt Storbritannien stadig har makroøkonomisk manøvrerum, hvilket i det mindste er et håb. ..