Verdens største investor: Centralbankerne skal sende penge til forbrugerne i næste nedtur

Der er brug for en koordinering mellem centralbanker og stater, når den næste økonomiske nedtur rammer, lyder det fra økonomer i Blackrock.

Der skal tages helt nye midler i brug, når den næste økonomiske nedtur rammer. Centralbankerne skal nemlig sende penge direkte i hænderne på forbrugerne for at bekæmpe den næste nedtur, og det skal ske i koordination med staterne.

Sådan lyder det nu i en rapport fra Blackrock, der med en formue under forvaltning på ca. 6 billioner dollars er verdens største investor.

I rapporten, der har overskriften ”Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination”, argumenterer forfatterne for, at der er brug for en koordinering af penge- og finanspolitikken, så der bliver kanaliseret penge direkte ud til forbrugerne og virksomhederne via en ordning, der skal aktiveres under særlige omstændigheder.

»Der vil være behov for hidtil usete tiltag som modsvar til den næste økonomiske afmatning. Pengepolitikken er næsten opbrugt i takt med, at de globale renter er dykket med eller under nu. Finanspolitikken vil på egen hånd have svært ved at stimulere i tide på grund af de højes gældsniveauer og tiden det tager at slå igennem fra implementeringen,« forfatterne fra Blackrock Investment Institute i rapporten.

Blackrock Investment Institute er en del af Blackrock, og enheden forsyner bl.a. porteføljemanagerne i kapitalforvalteren med research.

Blandt forfatterne finder man prominente økonomer som Philipp Hildebrand, forhenværende centralbankchef i Schweiz, og Stanley Fisher, som tidligere har stået i spidsen for den israelske centralbank og efterfølgende blev næstkommanderende i den amerikanske centralbank.

»Hidtil uset reaktioner er nødvendige, når pengepolitikken er opbrugt, og finanspolitikken alene ikke er nok. En løsning vil involvere at ”gå direkte”. At gå direkte betyder, at centralbanken finder måder at få penge direkte i hænderne på forbrugere i det offentlige og private,« skriver økonomerne i rapporten.

Økonomerne påpeger dog, at der skal være faste rammer på plads for en sådan ordning, så den ikke får inflationen til at stikke af.