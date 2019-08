Donald Trump: »EU er værre end Kina - bare mindre«

Nye tal giver Donald Trump frisk ammunition i den ulmende handelskonflikt med EU.

Den amerikanske præsident Donald Trump vakte opsigt, da han tidligere på måneden valgte at optrappe handelskrigen mod Kina - og fik aktiemarkederne verden over til at falde brat.

Men det er ikke kun kineserne, som Donald Trump har i kikkerten, når snakken falder på samhandel.

Ved et vælgermøde i New Hampshire i sidste uge rettede Donald Trump endnu engang en skarp kritik mod EU-landene, som ifølge den amerikanske præsident behandler USA uretfærdigt.

»EU er værre end Kina, bare mindre. De behandler os forfærdeligt med barrierer, tariffer og skatter,« sagde Donald Trump ifølge nyhedsmediet Bloomberg.

Det er ikke første gang, at Donald Trump langer ud efter EU. Han har flere gange fremhævet USA’s kæmpestore handelsunderskud over for både Kina og EU som et symbol på, at amerikanske virksomheder bliver behandlet unfair.

Det har bl.a. fået Trump til at indføre told på aluminium og stål fra EU. Og han har truet med toldsatser på import af europæiske biler, hvis det ikke lykkes at lande en ny handelsaftale med EU.

Nye tal fra Eurostat viser, at EU i årets første seks måneder havde et handelsoverskud med USA på 75 milliarder euro. Det var en væsentlig stigning fra samme periode året før, og det er ifølge flere storbanker netop tal som disse, der vil kunne få Trump til at genstarte sin handelskrig med EU.

En handelskrig, som lige nu er sat på standby, mens USA har store sværdslag med kineserne.

Ifølge Bloomberg overvejer Donald Trump fortsat at smække toldsatser på europæiske biler. Det vil især ramme den tyske bilindustri og skubbe tysk økonomi tættere på en recession, lyder det.