Boris Johnson gør klar til brexit uden aftale: Stor kampagne skal gøre briterne klar til kaos

Risikoen for et brexit uden en overgangsaftale med EU lurer. Nu skal en omfattende informationskampagne til borgere og virksomheder sikre, at overgangen bliver så blød som mulig.

Allehelgensaften den 31. oktober bliver måske ekstra uhyggelig for briterne, for risikoen for at den nye regering står uden en ny aftale med resten af EU-landene bliver større dag for dag.

Holder premierminister Boris Johnson fast i sit løfte om brexit uanset hvad den 31. oktober, er der kun den helt hårde overgang tilbage, hvor Storbritannien ikke har nye aftaler med EU på plads, og al import og eksport kan blive ramt af told-kaos.

Det får nu den konservative regering til at sætte gang i en stor informationskampagne, som skal køre fra starten af september, rettet mod borgerne og de små virksomheder. Det skriver Bloomberg.

Tidligere materiale til borgerne om et ’no-deal brexit’ har været meget tekniske og svære at forstå, mens den nye kampagne skal være mere brugervenlig, forklarer en talsmand for regeringen.

Muligheden for et hårdt brexit er især et problem for de små virksomheder, som også kan blive ramt af konsekvenserne, men som ifølge regeringens egen undersøgelse ikke er ret godt forberedt.

Boris Johnson forklarede mandag til Sky News, at briterne nok skulle blive klar til brexit, uanset om der var en aftale med EU på plads eller ej.

»Der kan komme nogle bump på vejen, men vi vil være klar til at komme ud den 31. oktober, aftale eller ej,« sagde han.

Han er dog stadig sikker på, at møder med Angela Merkel og Emmanuel Macron i løbet af denne uge på deres hjemmebane i Berlin og Paris nok skal give et gennembrud. Om end EU-lederne ifølge Boris Johnson generelt viser ’en lille smule tilbageholdenhed’.

Meldingen om en informationskampagne kommer dagen efter, at en intern rapport fra regeringen om konsekvenserne af et brexit uden en aftale blev lækket.

Her fremgår det blandt andet, at strømmen af varer via Dover-Calais-overfarten kan være reduceret til 50-70 pct. af det nuværende niveau tre måneder efter et hårdt brexit på grund af forsinkelser i tolden. Import af medicin kan være nedsat i et halvt år efter skæringsdatoen. To store, britiske raffinaderier må potentielt lukke helt. Og sådan fortsætter den interne rapport med at liste drabelige konsekvenser op for den britiske økonomi.

Den britiske regering har meldt ud, at rapporten beskriver de værst tænkelige konsekvenser, mens The Sunday Times, der fik opsnappet de fortrolige dokumenter, holder fast i, at det er forventelige konsekvenser.