Arrangørerne af en offentlig tilgængelig debat endte med at anonymisere en medarbejder fra Nationalbanken.

En ansat i Nationalbanken ville ikke have offentliggjort sit indlæg, selv om det blev holdt ved en offentlig tilgængelig begivenhed. Det viser en mailkorrespondance, som Finans har fået tilsendt.

»Som jeg nævnte til konferencen, vil jeg bede om, at du ikke offentliggør mit foredrag,« lyder det i en mail fra den ansatte i Nationalbanken.

Forud for mailen havde den ansatte deltaget i konferencen The Future of Money, der blev afholdt den 15. juni i Stockholm. Emnet var digitale penge udstedt af centralbanker, og blandt deltagerne var flere økonomer - herunder nuværende og tidligere ansatte i centralbanker.

Arrangørerne var den tyske forening Monetative og svenske Positiva Pengar, og efter arrangementet sendte konference-koordinatoren Samuel Kazen Orrefur en e-mail til den ansatte i Nationalbanken, hvor han takkede for deltagelsen. Samtidig spurgte han, om det var okay, hvis der blev lagt en video af den ansattes præsentation op.

Under konferencen havde den ansatte ifølge Samuel Kazen Orrefur bedt om, at hans præsentation ikke blev lagt op på nettet, og det blev altså fulgt op af en mail efter konferencen.

Om forespørgslen fra den ansatte i Nationalbanken siger Samuel Kazen Orrefur:

»Jeg syntes, at det var ret underligt.«

E-mailen får Samuel Kazen Orrefur til at spørge, hvad der skal gøres med den film, der er optaget fra en paneldebat.

Her lyder oplægget til den ansatte i Nationalbanken, at man kan gøre sådan, at han ikke bliver set eller hørt i debatten. Alternativt kan hele debatten blive lagt ud. Arrangørerne er villige til at gøre, hvad den ansatte i Nationalbanken synes er bedst.

Mailen blev ifølge Samuel Kazen Orrefur aldrig besvaret. Det får arrangørerne til at anonymisere den ansatte i Nationalbanken og klippe de steder, hvor han siger noget, ud af videoen.

»Vi gjorde det pga. hans forespørgsel. Vi respekterede, at han ikke ville have sit indlæg offentliggjort,« siger Samuel Kazen Orrefur.

Finans har spurgt Nationalbanken, hvorfor en ansat ikke vil have offentliggjort det indlæg, han holdt ved en offentlig tilgængelig begivenhed, om det er normal praksis, og hvorfor der blev spurgt om dette ved lige netop dette arrangement.

Nationalbanken har svaret, at »der er sket en misforståelse,« at det var »en fejl fra vores side«, og at man nu har bedt arrangøren om at lægge den ansattes oplæg op på siden og samtidig få fjernet anonymiseringen af videoen.

Det har fået Finans til at spørge, hvori misforståelsen ligger, og hvorfor Nationalbanken først har rettet henvendelse til arrangørerne efter henvendelsen fra Finans.

Det har Nationalbanken ikke svaret på.