Stigende priser sender næsten 200.000 kr. i lommen på boligejerne

Danmarks Nationalbank forventer, at huspriserne stiger pænt de kommende år. Holder prognosen, vil et gennemsnitshus i Danmark stige 177.000 kr. i værdi, viser beregning fra Nykredit.

På trods af at festen på boligmarkedet er ved at ebbe ud i landets største byer, kan de danske husejere se frem til pæne prisstigninger de kommende år.

Det viser en ny prognose for dansk økonomi, som Danmarks Nationalbank har offentliggjort onsdag.

Nationalbanken forventer, at huspriserne i år vil stige med 2,4 pct. og 3,5 pct. og 3 pct. i 2020 og 2021.

»På boligmarkedet har priserne på ejerlejligheder i de større byer som København, Aarhus og Aalborg udviklet sig fladt, mens priserne på enfamiliehuse på landsplan er steget i uændret tempo i første halvår,« skriver Nationalbanken.

Holder Nationalbankens prognose, kan de danske husejere se frem til at få væsentligt mere friværdi mellem hænderne, viser en beregning fra Nykredit.

»Bliver forventningerne til virkelighed, betyder det, at et gennemsnitligt hus i Danmark på 142 kvadratmeter vil øge sin værdi med 176.881 kr. frem til og med 2021,« siger Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen.

Huset, som Nykredit har brugt i beregningen, koster 1,93 mio. kr. i dag. I 2021 vil prisen på huset således være steget til 2,1 mio. kr.

»Det betyder måske ikke så meget i dagligdagen, at huset stiger i værdi, og at boligformuen vokser, da vores huse først og fremmest danner rammen om et hjem, og ikke er et spekulationsobjekt. Men en øget formue gør os alligevel mere trygge,« siger Mira Lie Nielsen.

Det er især de lave renter, der sammen med en solid dansk økonomi, sikrer den fortsatte fremgang på boligmarkedet.

Siden foråret har renten på de toneangivende 30-årige fastforrentede realkreditlån ligget på 0,5 - 1 pct.

»Når renterne falder, giver det flere danske familier mulighed for at opgradere huset eller blive husejere for første gang. Mange familier har oplevet at kunne købe hus for mere i takt med, at renterne er faldet. Det er hovedforklaringerne bag den fortsat pæne prisfremgang på huse,« siger Mira Lie Nielsen.