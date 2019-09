Skjult pensionsskat får de offentlige finanser til at bugne

Overskuddet på de offentlige finanser er det højeste i over et årti. Det skyldes særligt én skat.

Den er ofte blevet kaldt danskernes skjulte skat og har i visse år været mere indbringende for staten end registreringsafgiften og ejendomsskatterne.

Og så er den lige nu den helt store årsag til, at de offentlige finanser bugner.

I årets første seks måneder var der et samlet plus på den offentlige saldo på 24,9 mia. kr. Det er det største overskud i 11 år, og særligt ét område har vi at takke for det bugnende overskud:

PAL-skatten.

PAL-skatten er en skat på danskernes pensionsafkast, og den følger i høj grad udviklingen på de finansielle markeder. Når f.eks. aktierne klarer sig godt, vokser danskernes pensionsopsparinger - og dermed kommer der flere penge ind fra PAL-skatten.

For nyligt 11-doblede Finansministeriet sit for, hvor mange penge PAL-skatten vil indbringe. Ved årsskiftet regnede man med 4 mia. kr. Nu er det hævet til 47,8 mia. kr.

Årsagen til den store opjustering er de ekstremt lave renter, og at aktiekurserne er højere end ventet. Men prognosen er også behæftet med stor usikkerhed, fordi vinden hurtigt kan vende på de finansielle markeder.

PAL-skatten er på 15,3 pct. af pensionsafkastet. Hvis man har haft et afkast på 100.000 kr. i form af udbytte og/eller kursstigninger i løbet af et år, betaler man altså 15.300 kr.

Hvis afkastet har været negativt et år, nedsættes positiv PAL-skat i efterfølgende år.

Finansministeriets seneste prognose fra august forudser, at overskuddet på den offentlige saldo i år vil stige til 44 mia. kr. - eller hvad der svarer til 2 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt, BNP.

Udover stigende skat fra pension nyder de offentlige finanser godt af en beskæftigelse, der er tæt på det højeste niveau nogensinde, og at antallet af offentligt forsørgelde er på det laveste niveau i mere end 30 år.

Derudover har privatforbruget og bilsalget været opadgående, hvilket betyder flere indtægter i moms og afgifter.

»De sunde offentlige finanser er naturligvis en stor fjer i hatten til dansk økonomi. Det betyder konkret, at vi har meget at stå imod med, hvis en ny krise skulle ramme dansk økonomi,« skriver Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Det er de færreste danskere, som bemærker, at de betaler PAL-skat, for det sker automatisk. Skatten opkræves hvert år fra den 15. til den 22. januar af det pensionsselskab, man har sin pension i.