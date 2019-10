Eksperter: Storbritannien vil falde i dyb gæld efter hårdt brexit

Den britiske økonomi er på vej ud i stormvejr, hvis brexit ender med at blive hårdt, og det kan sende statsgælden på raketkurs,vurderer flere eksperter over for The Guardian.

Et hårdt brexit vil sende den britiske statsgæld til det højeste niveau siden 60'erne, forudsiger førende eksperter i Storbritannien. De offentlige udgifter er allerede ude af balance.

Det skriver The Guardian.

For at redde den døende økonomi, som bliver resultatet, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil regeringen komme til at sætte landet i dyb gæld.

Sådan lyder analysen fra Institute for Fiscal Studies, IFS, ifølge The Guardian.

Forskningsinstituttet mener, at regeringen sandsynligvis vil få store problemer med at håndtere konsekvenserne af et no-deal brexit.

- Vi kan meget vel befinde os i en opadgående spiral af gæld og underskud - og i en verden, hvor vi bliver nødt til at gå igennem endnu en periode med besparelser for at komme ud af den, advarer Paul Johnson, der er direktør i IFS, ifølge The Guardian.

Premierminister Boris Johnson, der vil hæve de offentlige udgifter til sundhedssystem, skoler og politi, og samtidig måske forventes at love skattelettelser, skal derfor være meget varsom med sådanne tiltag, mener Paul Johnson.

IFS vurderer, at selv uden at tage brexit med i ligningen vil statsgælden næste år stige til det dobbelte. Medregnes konsekvenserne af en no-deal-situation, vil statsgælden nå op på næsten 90 pct. af Storbritanniens bruttonationalprodukt.