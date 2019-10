Medie: USA og Kina har indgået delvis handelsaftale

USA og Kina har fredag indgået en delvis handelsaftale, som kan skabe forudsætningerne for en våbenhvile i handelskrigen mellem verdens to største økonomier, erfarer Bloomberg News.

Verdens to største økonomier er tæt på at kunne slutte fred i den handelskrig, der i lang tid har skabt uro og nervøsitet på de finansielle markeder.

Ifølge Bloomberg News er USA og Kina fredag nået frem til en delvis aftale, som kan danne grundlag for en større handelsaftale. En aftale, som senere på året skal underskrives af de to landes præsidenter, Donald Trump og Xi Jinping.

Som en del af aftalen giver Kina visse indrømmelser på landbrugsområdet, mens USA vil lette på nogle tariffer på kinesiske varer, erfarer Bloomberg.

Delaftalen er foreløbig og kan ændres, forlyder det.

Fredag mødes USA's præsident Donald Trump igen med Kinas vicepremierminister og topforhandler, Liu He, i Det Hvide Hus. Sent torsdag aften meddelte Trump, at den nye runde forhandlinger om en handelsaftale var kommet »rigtig godt fra start.«

I 15 måneder har USA og Kina været på kollisionskurs, hvad angår handel. Allerede under sin valgkamp beskyldte Trump Kina for at snyde USA samt at manipulere den kinesiske valuta for at stille sig selv bedre i samhandlen.

Siden har Trump indført ekstratold på kinesiske varer for milliarder, og kineserne har svaret igen med told på amerikanske varer.

Det har holdt de finansielle markeder i et jerngreb, fordi investorer frygter, at en handelskrig vil sende verdensøkonomien ud i voldsom turbulens.