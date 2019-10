Den amerikanske centralbank sænker renten for tredje gang i år

USA’s centralbank, Federal Reserve, sænker renten med 0,25 procentpoint. Det er tredje rentesænkning på bare tre måneder.

Amerikansk økonomi har fået årets tredje vitaminindsprøjtning. Federal Reserve (Fed) med Jerome Powell i spidsen har netop meddelt, at man sænker renten med 0,25 procentpoint.

Det er den tredje gang siden den 30. juli, at USA’s toneangivende rentesats sænkes, og ligesom tidligere forklares rentesænkningen med et forsøg på at holde gang i hjulene i den amerikanske økonomi.

»Selv om husholdningernes forbrug er steget i et højt tempo, er erhvervslivets investeringer og eksporten svag,« lyder en del af Fed's begrundelse for at sænke renten i en tid, hvor jobvæksten ellers får karakteren »solid«, og den økonomiske vækst er steget i et »moderat« tempo.

Fed's rentesænkninger Den toneangivende rente i USA lå frem til 2007 på 5,25 pct., men det ændrede sig, da finanskrisen ramte i 2008. I rekordtempo blev renten sænket for først at stoppe lige over nul. I 2015 begyndte Fed så igen at hæve rente, som toppede i 2,50 pct., inden Fed i juli for første gang i otte år valgte at hive i håndbremsen og sænke renten med 0,25 procentpoint. Rentesænkninger i 2019: 31. juli: Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), sænker sin toneangivende rente med 0,25 procentpoint til et spænd på 2,00-2,25 pct. Det er første gang i otte år, at renten sænkes.

18. september: Fed sænker den toneangivende rente med 0,25 procentpoint til et spænd på 1,75-2,00 pct.

30. oktober: Den toneangivende rente sænkes med 0,25 procentpoint til et spænd på 1,50-1,75 pct.

USA står midt i det længste opsving nogensinde. Økonomien voksede med 1,9 pct. i tredje kvartal, og ledigheden befinder sig på det laveste niveau i 50 år.

Men selv om den økonomiske motor fortsat snurrer lystigt, er frygten, at bl.a. truende handelskrige, en tysk økonomi der hakker og hoster og ikke mindst brexit kan ende med at trække luften ud af det amerikanske opsving.

»Amerikansk økonomi har det fortsat fint, men Fed forsøger at være på forkant med situationen. Der er flere tegn på, at økonomien er på vej til at vende, og derfor kan det være fornuftigt af Fed at reagere,« siger Allan Sørensen, chefanalytiker i DI.

Jokeren i hele ligningen er ifølge Fed inflationen, som halter efter målet om at være på op mod 2 pct., fremgår det af Fed-meddelelsen.

Da komiteen af bankchefer, der står bag Fed's rentepolitik, er pålagt at forfølge en økonomisk kurs, som sikrer maksimal beskæftigelse og stabilitet omkring priserne, anses den rigtige medicin - som tingene står her og nu - at være en rentesænkning, lyder meldingen.

Rentesænkning var ventet, og derfor har mange allerede blikket rettet mod, om Fed mon har endnu en rentesænkning gemt i ærmet til næste rentemøde i december.

Her skiller to ord sig afgørende ud.

Da Fed seneste sænkede renten i september, var meldingen, at man om nødvendigt vil »handle« for at leve op til målet om et stærkt arbejdsmarked og en inflation nær 2 pct.

I dagens Fed-meddelelse er meldingen, at man vil »vurdere« hvilken vej, der er den rigtige at gå for at nå målet.

Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, ser det som udtryk for, at centralbanken »vil gå forsigtigt til værks«. Han vil dog ikke helt udelukke endnu en rentesænkning i 2019.

»Det kræver dog, at opbremsningen i væksten i USA breder sig og rammer arbejdsmarkedet,« siger Tore Stramer.

Fed-bankchefernes næste rentemøde finder sted den 10. og 11. december.