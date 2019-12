Opec vil tvinge oliepriserne i vejret

Enighed om at sænke olieproduktionen med yderligere en halv mio. tdr. i døgnet i 1. kvartal 2020 for at presse råoliepriserne op over 70 dollars pr. tønde.

Opec vil ikke finde sig i råoliepriser omkring 60 dollars pr. tønde. Derfor har organisationens medlemslande og samarbejdspartnere på et ministermøde i Wien besluttet at skære dybt i olieproduktionen fra nytår. I dag begrænser de 24 lande i Opec+ olieproduktionen med 1,2 mio. tdr. i døgnet, men fra årsskiftet øges produktionsbegrænsningen til 1,7 mio. tdr. i døgnet, er der netop blevet meddelt. Oliemarkedet har umiddelbart reageret med svagt faldende priser. Den væsentligste forudsætning for at få aftalen i hus har været, at ændre beregningsmodellen for de enkelte landes produktionskvota. Ændringen indebærer, at kondensat ikke længere indregnes i den samlede olieproduktion. Kondensat er en særligt fin kvalitet af råolie, som er et biprodukt fra udvindingen af naturgas. Rusland har hidtil haft en produktionskvota på 11,19 mio. tdr. i døgnet, men ved at undtage kondensat falder kvotaen til 10,40 mio. tdr. i døgnet, hvilket flugter med de officielle russiske data for november, der viser en produktion på 10,41 mio. tdr. i døgnet. Rusland producerede i november 833.000 tdr. kondensat, og som verdens største producent af naturgas har det været svært for den russiske olieindustri. Saudi-Arabien får fra årsskiftet en produktionskvota på 10,151 mio. tdr., hvilket er omtrent identisk med olieproduktionen i november på 10,20 mio. tdr. i døgnet. Enigheden på ministermøderne torsdag og fredag i Opec-hvovedkvarteret i Wien er først tilvejebragt efter meget besværlige forhandlinger. Forhandlingerne begyndte torsdag eftermiddag, men trak langt ind i natten til fredag, før ministrene brød op for at få nogle timers søvn og konsultere deres regeringer, inden de mødtes igen. Efter mange timers forsinkelse kunne Opecs generalsekretær Mohammed Barkindo præsentere resultatet, hvilket sker i disse minutter på en pressekonference i Wien. Relaterede Artikler Lave oliepriser sætter Opec under pres

