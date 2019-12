USA sætter endnu en økonomisk rekord: »Det kan ikke vare evigt. Det siger al logik«

For første gang i 170 år er USA på vej igennem et årti uden at have været igennem en recession.

Når klokkerne ringer det nye år ind, markerer det ikke kun afslutningen på 2019. Det markerer også indgangen til et nyt årti, og dermed sætter USA’s økonomi endnu en rekord. For første gang i 170 år vil verdens største økonomi være gået igennem et årti uden at være dykket ned i en recession. Den seneste recession i USA kom buldrende i slutningen af 2007, og den varede indtil midten af 2009. Det nuværende økonomiske opsving har allerede fundet vej til historiebøgerne på ét område. Det er det længste i nyere tid. Ifølge Helge J. Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, er der flere forklaringer på, at USA kommer igennem et årti uden en recession. »Man fik relativt hurtigt inddæmmet krisen med kæmpe redningspakker,« siger Helge J. Pedersen. Det fik den amerikanske økonomi ud af finanskrisens kløer, og efterfølgende har forskellige tiltag været med til at holde det økonomiske opsving i live. Da den amerikanske økonomi efter nogle år begyndte at vise lidt svaghedstegn, fik den i 2013 hjælp udefra, da væksten i især Europa begyndte at tage til. »Verdensøkonomien kom op i gear igen,« siger Helge J. Pedersen. Med præsidentvalget i 2016 fik verdens største økonomi Donald Trump ved roret, og med en stor finanspolitisk lempelse blev der sparket mere gang i den amerikanske økonomi. »Her var man ellers ved at nå en mur, og på det seneste har man lempet pengepolitikken i et forsøg på at holde økonomien kørende på et tidspunkt, hvor der ellers var begyndende svaghedstegn,« siger Helge J. Pedersen. Rekordopsvinget har dog langtfra været en gratis omgang. Den lempelige finanspolitik har betydet, at USA har kørt med store underskud. »Bagsiden af medaljen er, at man har en meget stor gæld. Den må man håndtere på et senere tidspunkt. Samtidig har man også kørt med store underskud på handelsbalancen, og det er én af årsagerne til handelskrigen mellem USA og Kina,« siger Helge J. Pedersen. Det store spørgsmål er nu, hvor længe det økonomiske opsving kan vare ved. Selvom man i Nordea venter, at den kommende tid vil byde på lavere vækst i USA, ser man ikke nogen recession i horisonten. »Men det kan ikke vare evigt. Det siger al logik,« siger Helge J. Pedersen. Relaterede Artikler Er Trump taberen? Skepsissen vokser omkring den nye aftale med Kina

