Væksten i Danmark vil gå ned i gear, og beskæftigelsen vil ikke have nær så meget fart på, lyder prognosen i Økonomisk Redegørelse.

Den danske økonomi kommer til at gå ned i gear. Efter en årrække med vækst på ca. 2,5 pct. om året, vil de kommende år byde på mere moderat vækst. Det er meldingen fra regeringen i det seneste skøn over den økonomiske udvikling i Danmark.

»Der er styr på de offentlige finanser i Danmark, og vi har fortsat udsigt til pæn fremgang i vores velstand. Dansk økonomi er grundlæggende sund, men vi kommer ikke udenom, at den globale økonomi er gået ned i tempo, og det vil uundgåeligt også påvirke vores økonomi,« udtaler finansminister Nicolai Wammen i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse.

Bruttonationalproduktet (BNP, red.) ventes at stige med 2 pct. i år, mens prognosen for 2020 og 2021 lyder på ca. 1,5 pct. Beskæftigelsen vil også fortsætte med at stige, lyder det fra regeringen. Men ligesom med væksten, vil fremgangen være mindre i den kommende tid.

At regeringen venter en lavere vækst fremadrettet, skyldes især, at den globale økonomi er svækket. Samtidig bliver usikkerheden omkring den økonomiske udvikling fremhævet.

»Der er fortsat stor usikkerhed knyttet til udviklingen på de danske eksportmarkeder. Storbritanniens fremtidige forhold til EU er stadig uafklaret, en opblusning af handelskonflikten mellem USA og Kina kan ikke udelukkes, og afmatningen i europæisk økonomi kan vise sig at blive mere langvarig,« lyder det i Økonomisk Redegørelse.

Hvis eksportmarkederne bliver svækket vedvarende, vil det indebære et mere negativt scenarie for den danske økonomi.

Det bliver dog fremhævet i Økonomisk Redegørelse, at de danske virksomheder står forholdsvis stærkt, og en lavere vækst i eurozonen og i den globale økonomi ikke vil slå fuldt igennem på den danske eksport.

»Samtidig er der gode muligheder for, at især det private forbrug kan bidrage til fortsat fremgang i dansk økonomi i de kommende år,« fremgår det af Økonomisk Redegørelse.