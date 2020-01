En dystopisk bog om en forestånde finansiel nedsmeltning storsælger i Tyskland. Flere økonomer afviser bogens budskaber.

Verden er på vej mod alle tiders største finanskrise, og den rammer senest om tre år. Da vil aktiemarkederne kollapse med op mod 80 pct. og føre til massearbejdsløshed og hyperinflation.

Et finansielt og økonomisk ragnarok aldrig set magen til.

Den dystre profeti fremgår af en ny bog, som lige nu storsælger i Tyskland. 'Der grösste CRASH aller zeiten' - eller på dansk 'Alle tiders største krak' - hedder bogen, og den har i ugevis toppet de tyske bestsellerlister. Det skriver Information.

Den ene af de to forfattere bag bogen, økonomen Marc Friedrich, siger til Information, at »vi lever i et finanssystem på kanten af kollaps.«

Han forudser, at vi senest i 2023 vil opleve verdenshistoriens største krise, der vil få børskrakket i 1920'erne til at føles som en behagelig brise.

Først kommer en recession og dernæst deflation - altså vedvarende prisfald. Det vil ifølge Marc Friedrich få Den Europæiske Centralbank (ECB) til at sænke renten yderligere.

Kort tid efter vil vaklende banker, tårnhøj global gæld og zombievirksomheder, der hidtil er blevet holdt i live af kunstigt billige lån, få korthuset til at kollapse.

Og det er for sent at forhindre det, påstår Marc Friedrich.

Den påstand får imidlertid ikke megen opbakning. Flere økonomer ryster på hovedet af Marc Friedrich og hans medforfatters apokalyptiske budskaber.

Adalbert Winkler, professor ved Frankfurt School of Finance Management, siger til Berliner Morgenpost, at de to forfatteres analyser og konklusioner er »noget vrøvl.«

Clemens Fuest, leder af det anerkendte Ifo Institute i München, konstaterer, at budskaberne i bogen har »meget lidt substans.«

Et af forfatternes argumenter for, hvorfor vi lige nu befinder os i den største boble gennem tiderne, er, at den globale gæld over de seneste to årtier er tredoblet til næsten 226 billioner euro.

Det tal kan også bekymre Clemens Fuest, som ser delvist boblelignende tilstande på finans- og ejendomsmarkedet.

»Men samlet set er banksektoren mere solid end i 2008, så jeg tror ikke, at det er meget sandsynligt, at vi står over for en lignende krise som i 2008,« siger Clemens Fuest til Der Spiegel med henvisning til den seneste finanskrise.