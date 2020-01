Topchefernes største frygt i 2020: Recession

Selvom de fleste økonomer har lagt recessionsfrygten en smule på hylden, så er verdens erhvervsledere anderledes bekymret

De amerikanske topchefer er blevet mere bekymret for, at en recession kommer nærmere i 2020. Faktisk er hele verdens topchefer bekymret.

Det viser en rundspørge som det amerikanske analysehus The Conference Board har foretaget blandt 740 CEO´s, skriver Wall Street Journal.

Rundspørgen viser, at frygten for, at den økonomiske afmatning vil gå hen og blive til en direkte recession, er på toppen af listen over bekymringer blandt erhvervslivets ledere på vej ind i 2020.

Frygten for recession ligger på top et blandt både de amerikanske topchefer og de globale chefer. I 2019 var det tema ellers kun på en tredjeplads blandt de amerikanske CEO’s, men stadig på top et globalt.

I 2018 var recessionsfrygten nærmest slet ikke nævnt blandt svarede i rundspørgen.

Så længe der er så stor usikkerhed om, hvor økonomien skal hen, så er det svært at foretage store investeringer. Bart van Ark, cheføkonom hos The Conference Board

Den globale vækst faldt til 2,3 pct. sidste år fra 3 pct. i 2018, og det har bla. været med til at øge bekymringerne i erhvervslivet. Dertil kommer, at der stadig er en uafklaret handelskonflikt mellem USA og Kina, og det er stadig den, de fleste frygter kan være med til at udløse en større nedgang i økonomien.

»En reel risiko i denne recessionsbekymring er, at den kan blive en selvopfyldende profeti,« lyder det i rapporten ifølge Wall Street Journal.

Og det er da også det økonomer frygter mest. For allerede nu holder erhvervslivet igen med at investere og så længe, det gør det, så længe bliver det svært at skubbet gang i væksten igen, lyder det bla. fra The Conference Boards cheføkonom Bart van Ark.

»Så længe der er så stor usikkerhed om, hvor økonomien skal hen, så er det svært at foretage store investeringer. Jeg tror ikke, at bekymringen forsvinder lige med det samme,« lyder det fra Bart van Ark til Wall Street Journal.

Andre store bekymringer blandt topcheferne på vej ind i 2020 inkluderer ifølge rundspørgen mere intens konkurrence, et stramt arbejdsmarked og global politisk ustabilitet.