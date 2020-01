Det vrimler med ulovlige amerikanske dollars i kriseramte Venezuela. Bankerne må ikke tage imod dem.

Olielandet Venezuela var engang Sydamerikas rigeste land, men er i dag kastet ud i en voldsom økonomisk, politisk og humanitær katastrofe.

Pengesedlerne er mindre værd, end det papir de er trykt på. Befolkningen sulter og flygter i millionvis. Og nu har Venezuela fået endnu et problem, skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Fordi den venezuelanske valuta, bolívar, er nærmest værdiløs, vokser mængden af illegale amerikanske dollars, der er i omløb. På det sorte marked koster 1 amerikansk dollar nu, hvad der svarer til en månedsløn for en almindelig venezuelaner.

Problemet er bare, at bankerne i landet fortsat ikke må tage imod dollars. Det skaber udfordringer for både privatpersoner og virksomheder, der må gemme stabler med dollarsedler de mest mærkværdige steder.

En lokal forsikringssælger, der ønsker at være anonym, siger til Bloomberg, at hun gemmer penge i en toiletcisterne. Private venezuelanere ophober dollars under madrasser og i husvægge, hvilket skaber øget frygt for kriminalitet, indbrud og kidnapninger.

I løbet af 2019 mistede den venezuelanske bolívar 99 pct. af sin værdi målt mod dollaren. Inflationen, der tidligere skulle tælles i millioner, er faldet, men er med sine 6.567 pct. stadig verdens højeste, skriver Bloomberg.

Det enorme kaos, som præger Venezuela, har flere år i træk fået Bloomberg til at kåre landet til verdens mest elendige økonomi.

Det paradoksale er, at Venezuela for kun 20 år siden var Sydamerikas rigeste land - primært på grund af landets enorme oliereserver, der anslåes til at være verdens største.

Stort set hele Venezuelas økonomi er bygget op om olie, som står for 96 pct. af landets samlede eksport. Det var guld værd, da olieprisen var rigtig høj.

Men da olieprisen faldt, fik det katastrofale konsekvenser for Venezuelas økonomi og tømte nærmest statskassen. Gælden eksploderede, og ingen ville låne landet penge.

Læg dertil en galopperende inflation, som har gjort selv almindelige fødevarer og medicin umulige at købe for almindelige borgere. Det har fået over tre millioner venezuelanere til at flygte fra landet.

I år forventer Den Internationale Valutafond, IMF, at Venezuelas bruttonationalprodukt, BNP, falder med 25 pct. Situationen bliver ikke nemmere af de sanktioner, som forbyder Venezuela at eksportere olie til USA.

USA indførte olie-sanktionerne i januar sidste år i et forsøg på at få præsident Nicolás Maduro til at afgive magten til oppositionslederen Juan Guaidó.

Foreløbigt har Nicolás Maduro nægtet at gå af.

Han har også afvist at følge i fodsporene på blandt andre El Salvador og Ecuador, der begge formelt har adopteret dollaren som sin valuta - en mulig løsning på hyperinflationen i Venezuela og dermed en måde at hjælpe landets kriseramte økonomi.