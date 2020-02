På tredje uge er en økonomi på størrelse med Sveriges lukket

Gaderne ligger øde hen i millionbyen Wuhan. Også andre kinesiske storbyer er forvandlet til spøgelsesbyer.

Den dødelige coronavirus ligger fortsat som et jerngreb over den kinesiske Hubei-provins. På tredje uge er hele provinsen, hvis økonomi er på størrelse med Sveriges, lukket fuldstændig af.

Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Hubei-provinsen er et vigtigt knudepunkt for Kinas økonomi, og den huser bl.a. landets største producent af fosfor, der bruges i gødning, samt en række store stål- og bilproducenter.

Faktisk har over 300 af verdens 500 største virksomheder kontorer i Hubei-provinsen, heriblandt Microsoft, softwaregiganten SAP og bilproducenten PSA Group, der står bag Opel, Peugeot og Citroën.

Mange af disse kontorer og fabrikker er lammet.

Det er i Hubei-provinsen - nærmere bestemt hovedbyen Wuhan - at coronavirussen har sit udspring. Virussen har indtil videre kostet over 900 mennesker livet, og titusindvis er smittet.

I storbyen Wuhan med 11 mio. indbyggere ligger gaderne øde hen. Butikkerne er lukkede, og trafikken er underlagt skrappe restriktioner. Livet er så godt som sat på standby.

I alt 56 mio. mennesker i Hubei-provinsen er påvirket af nedlukningen, og de kinesiske myndigheder har måttet lukke adskillige andre millionbyer i forsøget på at inddæmme spredningen af coronavirussen.

I kystbyen Wenzhou, der ligger cirka 800 kilometer fra Wuhan, er vejnettet lukket, og de fleste af de 9 mio. indbyggere er henvist til at opholde sig i deres hjem. Sådan er det mange steder.

Flere af Kinas pulserende storbyer er forvandlet til spøgelsesbyer.

Ifølge analytikere kan coronavirussens hærgen få store konsekvenser for Hubei-provinsens økonomi og for Kinas økonomi som helhed.

Hvis coronakrisen kommer til at vare mange måneder, vil det i værste fald kunne trække kinesisk økonomi ned i nærheden af nulvækst eller recession, siger Sampensions investeringsdirektør, Henrik Olejasz Larsen.

»Kina har stor betydning i international økonomi, og alene i globalt BNP vejer Kina nu over 20 pct. På den måde er den nye coronavirus også mere alvorlig end for eksempel den Sars-epidemi, vi havde for snart 20 år siden. Kina vejer simpelthen små 10 pct. point mere i global økonomi end før,« siger Henrik Olejasz Larsen.