Danske analytikere: Amerikansk rentedyk er en hjælpende hånd

Den amerikanske centralbank reagerer tirsdag på coronnavirussen med et uvarslet dyk i renten - første gang på den måde siden finanskrisen.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Danske analytikere er overraskede - men langt fra chokerede over, at den amerikanske centralbank, FED, tirsdag eftermiddag dansk tid uden varsel har sænket renten med 0,5 procentpoint. Det er første gang siden finanskrisen, at det sker uden for et ellers varslet pengepolitisk møde.

Tiiltaget kommer i kølvandet på udbruddet af coronavirus og en frygt for påvirkningen på amerikansk økonomi.

»Selvom det er en smule overraskende, at centralbanken vælger at handle uden for et planlagt pengepolitisk møde, så er det intet kæmpe chok,« skriver chefstrateg Frederik Engholm, Nykredit Markets i en første kommentar.

Han påpeger samtidig, at en stor rentenedsættelse som denne »er en hjælpende hånd til de finansielle markeder, og det har en i sig selv en positiv effekt på økonomien.« Han mener samtidig, at pengepolitiske lempelser dog nok ikke er det bedste instrument over for forstyrrelser af den økonomiske aktivitet udløst af coronavirus.

Frederik Engholm i Nykredit og andre analytikere forventer dog, at flere centralbanker – herunder den europæiske ECB – følger den amerikanske med rentenedsættelser.

»Der er en god portion sandsynlighed for at flere centralbanker kan følge trop. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt centralbankerne er færdige med at sænke renterne, da det langt fra endnu er sikkert, hvor voldsomt udbruddet af coronavirus vil påvirke økonomien,« vurderer økonom Anders Christian Overvad, Arbejdernes Landsbank.

Hos Danske Bank påpeger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj, at den ekstraordinære rentenedsættelse kommer i en ekstraordinær tid:

»Selvom man kan argumentere for, om pengepolitik virker i en situation, hvor folk måske bliver hjemme af frygt for at blive smittet, så er der stadig nogle vigtige kanaler, hvor pengepolitikken stadig er virksomhed. Den lavere rente betyder, at det bliver mere sandsynligt med en stærk og hurtig genopretning, når situationen forhåbentlig snart stabiliserer sig,« skriver Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

Danske Bank-analytikeren peger også på, at rentenedsættelsen betyder, at dollaren svækkes. Samtidig fremhæver han, at stemningen på finansmarkederne er blevet bedre de seneste par dage, så coronavirussen måske ikke medfører et kollaps på finansmarkederne.

»Alle tre tiltag er godt nyt, selvom pengepolitikken altså ikke er en vaccine. Derudover er det gode nyheder, at banker og centralbanker ser ud til at være klar til at tilføre mere likviditet. Så vi undgår, at krisen udvikler sig til en likviditetskrise, fordi virksomheder og privatpersoner løber tør for penge på grund af manglende økonomiske aktivitet,« vurderer Mikael Olai Milhøj.

Hos Nordea fastslår cheføkonom Helge J. Pedersen, at tirsdagens telefonmøde mellem G7-landenes finansministre og centralbankchefer har varslet, at der skal handles med effektive midler for at undgå, at coronavirus får varige effekter på vækstudsigterne:

»Det første skud i kampen er hermed blevet affyret. Det er vores forventning, at udbruddet af coronavirus vil reducere den globale økonomiske vækst med ca. 0.3 procentpoint i år. Dermed vil væksten lande omkring 2,5 pct. eller det laveste siden finanskrisen,« skriver Helge J. Pedersen, Nordea i en kommentar.