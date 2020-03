ECB-chef advarer om 2008-scenarie hvis der ikke handles nu

Chefen for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, advarer om, at Europa risikerer et enormt økonomisk chok lignende det ved finanskrisen i 2008, hvis ikke beslutningstagerne handler øjeblikkeligt på udbruddet af coronavirus.

På samme tid indikerer Christine Lagarde, at ECB er klar til at tage skridt i den retning i denne uge.

Det skriver Bloomberg News.

ECB-chefen sagde tirsdag på en telekonference mellem EU's ledere, at uden en koordineret plan vil Europa "se et scenarie, der vil minde mange af os om den store finansielle krise i 2008".

Ifølge Bloombergs kilde skulle Lagarde have tilføjet, at chokket blot vil blive midlertidigt, hvis der handles korrekt nu.

Desuden skulle centralbankchefen have lagt vægt på, at ECB kigger på alle mulige værktøjer, som kan sættes i spil, forud for mødet torsdag - og især redskaber der kan sørge for "superbillig" finansiering og sikre likviditet, siger en kilde, som har bedt om ikke at blive identificeret, til Bloomberg News.