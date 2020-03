Verdens 8. største økonomi er lukket ned - det bliver dyrt

Udbruddet af coronavirus i Italien vil formentlig få landets økonomi til at synke ned i recession.

Den kronisk skrantende italienske økonomi står til at blive kastet ud i en alvorlig recession som følge af den dødelige coronavirus, der nærmest har paralyseret landet.

Sådan lyder vurderingen fra en række økonomer, efter at Italien i denne uge valgte at lukke hele landet. Større forsamlinger er nu forbudt. Folk bør kun tage på arbejde og rejse rundt i nødstilfælde, og alle skoler og universiteter er lukkede frem til den 3. april.

Alt sammen vil få store økonomiske konsekvenser for et land, hvis økonomi i forvejen skrumpede i de sidste tre måneder af 2019.

»Virusudbruddet vil med stor sandsynlighed skubbe Italien ud i recession,« skriver økonomer hos storbanken Goldman Sachs i en analyse.

I så fald vil det være Italiens fjerde recession siden finanskrisen i 2008.

Jack Allen-Reynolds, seniorøkonom hos Capital Economics, forudser, at Italiens økonomi i år vil skrumpe med cirka 2 pct.

»Og her er der ikke taget højde for indvirkningen på banksektoren eller den potentielle forstyrrelse i landets forsyningskæde, hvis virussen virkelig får fat i Tyskland og andre vigtige samhandelspartnere,« siger Jack Allen-Reynolds til CNN.

Italien har udviklet sig til Europas epicenter for den alvorlige coronavirus. Antallet af smittede stiger kraftigt dag for dag, og det samme gør dødstallet.

Hele Italien er nu lukket ned for at inddæmme smitten. Overalt i landet er biografer, museer, fitnesscentre og meget andet lukket, og åbningstiderne for restauranter, barer og butikker er blevet begrænset.

Det er en giftig økonomisk cocktail. De sektorer, der er hårdest ramt af nedlukningen - transport, kultur og underholdning, detail, hoteller og restauranter - udgør næsten en fjerdedel af Italiens samlede BNP.

Italiens økonomi er den tredjestørste i eurozonen - og verdens ottendestørste. Men landet lider under et lavt produktionsniveau og en alarmerende høj statsgæld, der svarer til over 130 pct. af BNP.

Og med udsigt til minusvækst har den italienske regering bl.a. udtalt, at EU kan være nødt til at træde til med økonomisk nødhjælp. Samtidig planlægger regeringen en række nødforanstaltninger, som skal afbøde det økonomiske chok fra coronavirussen.

Italiens centralbank sagde tirsdag, at den arbejder tæt sammen med regeringen for at »definere passende foranstaltninger til støtte for virksomheder, der er ramt økonomisk af virusudbruddet.«

Bl.a. bliver der talt om at forlænge fristen for betalinger af gæld, likviditetsstøtte, tilskud til midlertidigt arbejdsløse italienere mv.

Den kritiske situation for Italiens økonomi er også i den grad smittet af på landets aktiemarked. Det ledende FTSE MIB-indeks er siden den 19. februar faldet med næsten 30 pct.