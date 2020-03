Cheføkonom: Lukningen af Danmark får store økonomiske konsekvenser

Der venter et hårdt år for dansk økonomi, vurderer Nordeas cheføkonom.

Det får store konsekvenser for dansk økonomi og de danske lønmodtagere, at spredningen af coronavirussen nu nærmest har sendt landet i undtagelsestilstand.

Sådan lyder vurderingen fra Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, efter at regeringen onsdag valgte at iværksætte omfattende tiltag for at dæmme op for coronasmitten.

»Der er risiko for, at ledigheden vil stige over de kommende uger. Det vil også påvirke efterspørgslen i samfundet,« skriver Helge J. Pedersen i en kommentar.

Bl.a. bliver alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukket i to uger. Også museer og fritidstilbud lukker, og regeringen opfordrer alle natklubber, diskoteker og cafeer til at gøre det samme.

Alle offentlige ansatte, som ikke varetager kritiske opgaver, sendes hjem. Private virksomheder opfordres til, at så mange ansatte som muligt arbejder hjemmefra.

Det er den hastige spredning af coronavirus, som har fået regeringen til at gribe ind med historisk omfattende restriktioner. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betegner nu officielt coronavirussen som en pandemi, der er ude af kontrol.

»2020 vil med sikkerhed blive det med afstand svageste år for verdensøkonomien siden finanskrisen. For dansk økonomi bliver der ligeledes tale om et svagt år. Vi vurderer nu, at væksten i år vil blive reduceret til mellem 0,5 og 1 pct. mod tidligere 1,5 pct.,« skriver Helge J. Pedersen.

Alt tyder på, at en global recession rykker nærmere og nærmere. De massive fald på verdens aktiemarkeder vil ramme privatforbrug og investeringsaktivitet markant. Rejsebranchen, turisme, hoteller og restauranter vil opleve en markant krise, mener Helge J. Pedersen.

»Der skal en meget stærk indhentning til over det kommende kvartal for at undgå en recession i årets første halvdel,« skriver Helge J. Pedersen.