Det får store økonomiske konsekvenser, at Danmarks grænser nu lukker, vurderer Nordeas cheføkonom.

Den danske regering har taget endnu et drastisk skridt i kampen mod coronavirussen, og det får store konsekvenser for landets økonomi.

Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, siger nu, at banken muligvis var »for optimistisk,« da den i denne uge vurderede, at Danmarks økonomi i år skal vokse mellem 0,5 og 1 pct.

At væksten måske bliver udraderet helt, skyldes regeringens opsigtsvækkende beslutning om midlertidigt at lukke de danske grænser. Det blev meldt ud på et pressemøde fredag aften.

»Lukningen af landegrænserne betyder, at risikoen for, at også dansk økonomi havner i en teknisk recession, altså to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, er overhængende,« lyder det nu fra Helge J. Pedersen.

Det er ifølge cheføkonomen svært at vurdere de samlede økonomiske effekter af de tiltag, som regeringen har sat i værk i kampen mod coronavirus.

Men Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med varer og tjenesteydelser (import og eksport tilsammen) udgør langt over 100 pct. af landets bruttonationalprodukt, BNP.

Derfor vil beslutningen om at lukke Danmarks grænser uomtvisteligt få store økonomiske konsekvenser.

»Rejsebranchen, turisme, hoteller, restauranter, som i forvejen er blevet hårdt ramt af nedlukningen af Danmark, vil opleve en dyb krise. Udlændige tegner sig normalt for over halvdelen af samtlige hotelovernatninger i Danmark, og fraværet af dem bl.a. henover påsken vil uvægerligt få store konsekvenser for branchen,« siger Helge J. Pedersen.

Samtidig viser erfaringerne fra bl.a. migrantkrisen i 2015, at de lukkede grænser betyder store forstyrrelser for grænsegængere fra bl.a. Sverige og Tyskland, ligesom der må forventes kilometerlange køer for f.eks. lastbilstrafikken over grænsen.

»Det kan få betydning for leverancer af varer og fordyre produktionen for danske virksomheder i en kritisk periode,« siger Helge J. Pedersen.

Han ser i de kommende uger en »betydelig risiko« for, at ledigheden i Danmark vil stige - på trods af de hjælpepakker til erhvervslivet, som regeringen har gennemført.

»Det vil også påvirke efterspørgslen i samfundet,« fastslår Nordeas cheføkonom.