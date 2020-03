Cheføkonom efter grænselukning: Dansk økonomi er allerede i recession

Turist- og rejsebranchen bliver hårdt ramt af de lukkede grænser, og dansk økonomi kan allerede nu befinde sig i en recession, vurderer cheføkonom. Dansk Erhverv kræver endnu en hjælpepakke til erhvervslivet som følge af situationen.

Lukningen af de danske grænser kan meget vel være det, der sender dansk økonomi i bakgear.

Det vurderer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

»Grænselukningen kommer til at gøre på ondt på økonomien. Hvis vi ikke allerede befandt os i en recession inden grænselukningen, kommer vi det meget vel nu,« siger han.

Regeringen meddelte fredag aften, at grænserne lukkes fra lørdag den 14. marts og frem til den 13. april. Grænselukningen er blot det seneste i en række vidtgående tiltag, der har lukket store dele af Danmark ned som følge af coronavirussens spredning.

Selv om grænsen bliver holdt åben for transport af varer, må bl.a. udenlandske turister nu vende snuden om ved den danske grænse. Og det vil ramme turist- og restaurationsbranchen hårdt, vurderer Las Olsen.

Alene sidste år brugte udlændinge omkring 60 mia. kr. under deres besøg i Danmark, og de manglende indtægter vil forplante sig til resten af økonomien.

»Når vi engang får tallene for udviklingen i bruttonationalproduktet (bnp) i første kvartal, kommer de med stor sandsynlighed til at vise et stort fald. Tiden vil vise, om vi endda havner i en teknisk recession,« siger Las Olsen.

En teknisk recession betyder, at der bliver målt negativ vækst i økonomien to kvartaler i træk.

Hos Dansk Erhverv, der er en af landets største erhvervsorganisationer, tøver adm. direktør Brian Mikkelsen ikke med at hejse katastrofeflaget.

»Det er den værste krise siden Anden Verdenskrig. Der er tusindvis af fyringer, betalingsstandsninger og konkurser på vej. Det er dybt, dybt alvorligt,« siger den tidligere konservative minister.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv kraftigt til, at regeringen skrider til handling og laver endnu en hjælpepakke til erhvervslivet, der skal indeholde en lønkompensationsordning.

»Allerede mandag står vi over for, at mange virksomheder vil varsle fyringer. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får strikket en lønkompensationspakke sammen med det samme,« siger Brian Mikkelsen.