Cheføkonom efter Trump-tale: »Det ser dystert ud«

Donald Trump fortalte mandag, at der kan gå måneder, før coronavirussen er under kontrol i USA. Hvis det sker, vil det have stor betydning for dansk økonomi, vurderer en cheføkonom.

USA er måske på vej ind i sin første recession i 11 år og forventer først normale tilstande igen i juli eller august.

Det fortalte landets præsident, Donald Trump, mandag på en tv-transmitteret pressekonference omkring den nuværende coronakrise.

Hvis Trumps udmelding kommer til at holde stik, får det stor betydning for dansk økonomi. Selv hvis Danmark om få uger har fået styr på coronaudbruddet og er klar til at åbne op igen.

Det forklarer Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

»Det vil give en kaskade af konkurser og fyringer i hele verden, hvis vi først skal hen til juli eller august, før situationen er under kontrol i så vigtig en økonomi som USA. Det ser dystert ud for både USA og resten af verden,« siger han.

USA er Danmarks vigtigste handelspartner, da det er det land, som Danmark nu eksporterer mest til. Helt nøjagtigt eksporterede Danmark varer og tjenester til USA for 157,6 mia. kr. i 2019.

»I Danmark har vi lavet nogle tiltag, som gør, at vi forhåbentligt kan åbne op for det hele om nogle uger. Men det batter ikke meget, hvis andre økonomier har det skidt, og hvis danske virksomheder mangler både input og efterspørgsel fra udlandet. Vi er afhængige af, at de store økonomier kører godt,« siger Søren V. Kristensen.

Efter Trumps tale til nationen mandag styrtdykkede de tre ledende aktieindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq. De dykkede med henholdsvis 12,1 pct., 13,2 pct. og 12,6 pct. De største fald siden 1987.

I Danmark reagerer aktiemarkederne også med kursfald.

»Der er enkeltdage lige nu, som ser værre ud end under finanskrisen. Økonomisk er vi slet ikke der endnu, hvor vi var under finanskrisen. Men det kan komme til at ske, og det er det, de finansielle markeder i øjeblikket afspejler. Usikkerheden er høj,« siger Søren V. Kristensen.

Hos Sydbank opererer man i øjeblikket med et best case-scenarie, der lyder på, at Danmark om to uger igen åbner. Så har den seneste tid været et kortsigtet hårdt slag for økonomien, som Danmark kan komme sig over.

»I det scenarie er der få konkurser og tab af arbejdspladser. Dansk økonomi vil have mulighed for et stærk comeback. Men i skrækscenariet er økonomien lukket i lang tid. Vi vil se tusinder miste jobbet, og krisen vil vare ved i rigtigt lang tid,« siger bankens cheføkonom.