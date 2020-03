Verdens engang største økonomi lukker nu ned

Delstaten Californien har nu udstedt en 'bliv hjemme'-ordre.

Den amerikanske delstat Californien siger nu til sine 40 mio. indbyggere, at de skal holde sig indendøre og kun bevæge sig ud, hvis det er strengt nødvendigt.

Samtidig bliver millioner af butikker lukket, så det kun er supermarkeder, banker og apoteker, som holder åbent.

Dermed er en af verdens største økonomier lukket ned, og årsagen til den drastiske nedlukning er nye kritiske fremskriver af coronapandemien i den folkerige stat.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, anslår, at over halvdelen af delstatens 40 mio. indbyggere i løbet af de næste otte uger kan blive syge med Covid-19. Det vil mere eller mindre få sygehusvæsnet til at bryde sammen.

»Vi er alle en del af en samfundskontrakt, og jeg tror, at alle indser behovet for at gøre mere. Hjemmeisolation er ikke, hvad jeg foretrækker, men det er nødvendigt. Dette er ikke en permanent situation, men det er tiden, vi lever i,« skriver guvernør Gavin Newsom i en udtalelse.

Californien med bl.a. storbyen Los Angeles er verdens fem største økonomi og overgår dermed lande som Indien, Frankrig og Storbritannien.

Faktisk var delstaten tilbage i 2002 verdens største økonomi, men årene, hvor finanskrisen især hærgede, sendte staten på retur.

De over 40 mio. indbyggere i Californien er bl.a. beskæftiget med teknologi i Silicon Valley, underholdning i Hollywood og landbrug i det, der benævnes som USA's salatskål, Central Valley.

Californien er blandt de amerikanske delstater, som lige nu er hårdest ramt af coronapandemien. Der er ifølge CNN 910 smittetilfælde i Californien og 19 dødsfald, som kan relateres til coronavirus.

På landsplan har præsident Donald Trump indtil videre afvist at lukke landet helt ned og bede folk om at blive hjemme. Men der er blevet annonceret en række tiltag for at afbøde smittespredningen - bl.a. med omfattende restriktioner for ind- og udrejse.

I Californien gælder ordren om at blive hjemme fra torsdag aften lokal tid og frem til den 19. april.